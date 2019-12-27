Українець продає стару BMW E39 з пробігом 200 000 км за $60 000

У Києві виставили на продаж старий седан BMW M5 в кузові E39 за сенсаційно великі гроші – 60 000 доларів. І це при тому, що у машини пробіг 200 000 км!

В чому ж підступ? Як з’ясував OBOZREVATEL, незадовго до продажу автомобіль пережив капітальний ремонт і навіть доопрацювання. У чотиридверку 1995 року випуску вклали $45 000.

В ході реставрації заряджена «п’ятірка» отримала новий бензонасос, гидрокомпенсаторы, підкрилки, пороги, люк, молдинги і т. д. Крім того, машину оснастили сучасним вихлопом SuperSprint Race, впускний системою Dinan, гальмами Stoptech, а також 19-дюймовими дисками коліс Work VS-XX. До речі, разом з самим авто власник продає старий компоненти.

Відзначимо, що BMW M5 в кузові E39 оснащувалася 400-сильним V8 і 6-швидкісною «механікою». З таким мотором седан прискорюється до «сотні» за 5 секунд і розвиває максимальну швидкість 250 км/ч.