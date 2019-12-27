Милованов: Судовий позов «покарав» аграріїв на мільярд гривень

Майже 1 млрд грн виплат державної підтримки аграріям поки що заблоковані в судовому порядку за позовом Всеукраїнського аграрного ради до попереднього уряду. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу за підсумками засідання уряду.

«Кабінет міністрів у цьому році профінансував всі програми, які були в бюджеті державної підтримки сільського господарства об’ємом 3,4 млрд грн. Але ще майже на 1 млрд грн виплат поки заблокований в судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду», — сказав міністр.

Він розповів, що протягом 2019 року було виплачено понад 2,8 млрд грн на розвиток фермерства, тваринництва, садівництва, також компенсація за залученими кредитами та компенсація за закуплену сільгосптехніку обладнання. Також за його словами в цьому місяці було виплачено понад 270 млн грн за програмою підтримки хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників, а також 337 млн грн за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

«При цьому аграрії недоотримали близько 1 млрд грн державної підтримки, оскільки виплати за цими двома програмами підтримки були заблоковані в судовому порядку. Призупинено виплати за програмами «державна підтримка тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури, рибальства» 830 млн грн і «фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» — 186 млн грн», — сказав Милованов.

Він також повідомив, що представлений громадською спілкою «Всеукраїнський аграрний рада» позов в суд стосувався визнання протиправними та нечинними прийнятих в лютому 2018 року нормативно-правових актів.

«26 грудня 2019 року Міністерство юстиції України подало касаційну скаргу до Верховного суду України», — додав він.

Як повідомлялося раніше, Тимофій Милованов отримує від Служби безпеки України довідки на аграріїв.