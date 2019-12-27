Наскільки великі шанси повалення Путіна, який продовжує вбивати Росію — Іноземців

Причиною повалення може стати різке погіршення економічної ситуації — таке, наслідком якого стане кратне скорочення потоків, придатних для «розпилу» (ще більш небезпечною ситуація стане, якщо активи, приватизовані чиновницьким класом, почнуть масово приносити збитки і вимагати фінансових вливань для свого функціонування).

Це може стати реальним наслідком глобальної економічної кризи і падіння цін на нафту нижче $30/барель із збереженням її на цьому рівні протягом 3-5 років. Такий чинник дестабілізації мені здається найбільш ймовірним, якщо навіть не єдиним…

Останнім часом обговорення ступеня стійкості політичної системи, що склалася в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), стали свого роду професійним спортом в середовищі опозиційних політологів (для провладних, зрозуміло, подібна тема просто не існує). Прогнози робилися і робляться різні, але в більшості з них автори виходять з тієї передумови, що влада, все меншою мірою бере до уваги запити суспільства і все менш ефективно забезпечує економічний розвиток, вступає в період нестабільності і занепаду. Добре це чи погано, але я поки не бачу ознак наближення подібної кризи.

Поясню відразу: я буду говорити про «путінський режим» як про персоналістської системі влади, що сформувалася в Росії після 2000 року. Слід брати до уваги, що цей режим в перші роки свого існування досяг істотних економічних успіхів: середня зарплата в країні зросла з $79 на місяць у 2000 році до $696 в місяць в 2008-му і з тих пір утримується в діапазоні $620-750. Суспільство залишається вкрай розділеним за ознакою доходів, але підвищення добробуту відчули всі його верстви.

Принаймні з 2008 року влада витримують реваншистську політику – вони розширюють свій вплив на пострадянському просторі через підтримку сепаратистів у Південній Осетії, Абхазії та на Донбасі, розвивають інтеграцію в рамках ЄАЕС, експериментують із створенням єдиної держави з Білорусією і захоплюють частини суміжних країн, як це сталося з Кримом у 2014 році. Вони створили потужні силові структури, з допомогою яких проводять поки ще инвидуальный і точковий терор проти незадоволених. Судова система при цьому підпорядкована виконавчої влади, а базові інститути права практично повністю демонтовані.

Найважливішою точкою в еволюції режиму став 2012 рік. Система тоді усвідомила, що вона не здатна на зміну першої особи навіть в ім’я збереження себе самої, і повернула Володимира Путіна в Кремль. З цього моменту економічне зростання та підвищення життєвого рівня населення практично припинилися. За 2000-2011 роки сумарний ріст ВВП склав 83,5%, а зростання зарплат в номінальному доларовому вираженні – а десять разів. За 2012-2019 роки перший показник зріс на 9,5%, а другий знизився на 5,5%. Саме з 2012 року можна говорити про «цементування» системи, але поки що не про її заході.

Наступні події переконують мене саме в цьому висновку. З 2012 року, а ще більше з 2014-го, Росія навчилася жити без економічного зростання, при введених проти неї санкції, серйозне зниження якості споживаних громадянами товарів, помітне обмеження базових громадянських свобод і зростаючої інформаційної закритості. За ці роки численні пророкування краху режиму — зважаючи чи зовнішнього тиску, наростання протестного руху, регіональних «бунтів», або внутрішнього конфлікту в еліта — не збулися. Сьогодні можна, на мій погляд, констатувати, що період турбулентності і зіткнення з невідомими раніше факторами багато в чому залишився позаду: населення змирилося з відсутністю перспектив зростання і мріє тільки про те, «щоб не було війни». Найбільш незадоволені верстви населення у все зростаючій частці «пакують валізи». Особливо активні «протестанти» відчувають на собі міць каральної машини. При цьому великий бізнес залишається лояльним до влади і лише прагне вивести деяку кількість ліквідних коштів за кордон в якості запобіжного механізму.

Що може чекати на нас попереду? З самого повернення Володимира Путіна в Кремль я повторюю, що президент не покине вищої державної посади добровільно. З урахуванням дуже малої ймовірності путчу — до кінця своїх днів. І його правління цілком може продовжитися до початку 2030-х років. Зупинка економічного зростання не стане причиною дестабілізації: так як основним джерелом фінансових надходжень у країну є експорт енергоносіїв, рівень життя буде стагнувати практично невизначено довго в умовах перебування цін на нафту в коридорі $50-65 за барель, не породжуючи катаклізмів. У разі відносно короткочасних провалів ситуація буде балансуватися частково за рахунок використання резервів (які можуть покривати помірний бюджетний дефіцит в 2,5-3% ВВП протягом трьох років), частково за рахунок обмеженою девальвації національної валюти, що в умовах вкрай стислого попиту буде породжувати дуже невисоку інфляцію.

Санкційне тиск на країну навряд чи буде істотно збільшено, а якщо воно навіть буде поступово наростати, влада зможе нівелювати негативний ефект патріотичною демагогією. Масові протести, незважаючи на погіршення економічну обстановку і напруженість в окремих регіонах і по окремим пунктам порядку денного (наприклад, екологічної проблематики), також не зможуть дестабілізувати владу, так як будуть придушуватися практично в превентивному порядку і все більш жорстко.

Крім того, потрібно мати на увазі, що багато больові точки режиму (наприклад, корупція) насправді викликають дуже невелику увагу населення, в основному відноситься до них як до речей давно відомим і як до неминучого зла. Ймовірність змови залишається вкрай низькою, так як навколо президента склався ряд відносно вороже ставляться один до одного груп, кожна з яких швидко розкриє подібну спробу будь-якої іншої у разі її підготовки (навіть якщо її «проморгати» силові структури). Підсумовуючи, я не бачу об’єктивних причин для дестабілізації режиму на горизонті найближчого десятиліття.

Є, правда, кілька факторів, які можуть змінити картину.

По-перше, це істотна зміна політики Кремля в бік «сталінізації» і наведення порядку через репресії проти чиновників та державного апарату в широких масштабах в рамках кампанії «недоторканних у нас немає». Такий поворот міг би спровокувати єдиний захисний порив всієї бюрократії і призвести до повалення Путіна. Однак я не бачу жодної ознаки того, що Кремль може вважати терор проти своїх необхідним заходом. Поки навіть найбільш проштрафилися і неефективні чиновники обсипаються орденами і бонусами.

По-друге, це різке погіршення економічної ситуації — таке, наслідком якого стане кратне скорочення потоків, придатних для «розпилу» (ще більш небезпечною ситуація стане, якщо активи, приватизовані чиновницьким класом, почнуть масово приносити збитки і вимагати фінансових вливань для свого функціонування). Це може стати реальним наслідком глобальної економічної кризи і падіння цін на нафту нижче $30/барель із збереженням її на цьому рівні протягом 3-5 років. Такий чинник дестабілізації мені здається найбільш ймовірним, якщо навіть не єдиним, про що я писав ще кілька років тому.

По-третє, це деякі дивні дії Володимира Путіна, які приведуть до реальної військової конфронтації із країнами Заходу. Серед таких можуть бути спроби силового приєднання Білорусії, розширення агресії Росії проти України, втручання «зелених чоловічків» у внутрішні справи країн Балтії, участь Росії в регіональних конфліктах на Близькому Сході, якщо вони почнуть глобалізуватися. Про обмін ядерними ударами я не кажу, так як він виключає всякі прогнози майбутнього розвитку, однак значущий регіональний конфлікт масштабу афганського цілком здатний поховати режим за 5-6 років.

Між тим, я не став би вважати, що Володимир Путін втрачає розсудливість, хоча багато коментаторів виходять саме з цього. Так, його виступи і його дії стають все більш зухвалими й епатажними, але це ті епатажність і виклик, які дозволяють йому його піддані і «партнери», і межі дозволеного Кремль поки почувається досить добре. Я б сказав, що після 2014 року жоден відповідь на його дії не був для влади Росії несподіваним.

Таким чином, я продовжую вважати, що єдиний «обмежувач» існування режиму — це термін, відпущений природою його творцеві. Тут варто зробити одне важливе зауваження: я не залишаю практично жодного шансу на те, що система може зберегтися після відходу Володимира Путіна. Причому з кількох причин.

З одного боку, такий догляд станеться нескоро, і з високим ступенем імовірності економічна і соціальна ситуації в країні до цього часу будуть набагато гірше, ніж сьогодні. За Володимиром Путіним до його останніх днів збережеться ореол месії, який зумів підняти рівень життя на той рівень, з якого він поступово рухається вниз. Згасання диктатора буде викликати в суспільстві швидше заціпеніння, ніж революційний протест – але після його смерті неминуче виявиться, що всі резерви витрачені, всі можливості підвищення добробуту і підтримки економіки вичерпані, і на його наступника обрушиться все невдоволення населення. Я б не дав нікому, хто може прийти на зміну нинішньому президенту, більше року на цій посаді. Зважаючи на те, що маразм системи та її озлобленість у відношенні зовнішнього світу до часу відходу Володимира Путіна придбають гротескні масштаби, маятник російської історії неминуче хитнеться в бік демократизації і у бік примирення з Заходом.

З іншого боку, Володимир Путін створив систему, в якій кожен з її елементів наділений владою і можливостями. Вони заслоняють людині очі і позбавляють його розуму, але при цьому всі ці люди зобов’язані своїм піднесенням виключно президенту і його прихильності, але не професійним або людським якостям. Всередині еліти немає ієрархічності, і як тільки «стабілізатора» в особі творця режиму не стане, почнеться «конфлікт всіх проти всіх», в якому система загине.

Сьогодні часто говорять про формування спадкової бюрократичної олігархії, і в «еліту» починають кооптироваться не тільки сини (як у випадку Миколи Патрушева), але і дочки вищих чиновників (тих же Володимира Путіна і Сергія Шойгу). Але я не бачу можливості трансферту авторитету і впливу в умовах, коли сам основний гравець не здатний передати свій рейтинг і свій статус в ієрархії кому-небудь. Як показує досвід багатьох європейських країн, персоналистские режими руйнуються протягом короткого терміну після відходу їх творців від влади. І, повторю ще раз, я не бачу ніяких передумов навіть для короткострокового посилення режиму: Росія постпутинская буде Росією європейської та більш демократичною, ніж нинішня.

Але станеться це зовсім не так скоро, як багатьом хотілося б…

Владислав Іноземцев — російський економіст, соціолог. Доктор економічних наук. Науковий керівник і директор «Центру досліджень постіндустріального суспільства». Автор понад 1400 друкованих праць, опублікованих у Росії, Франції, Великобританії, США і Китаї, в тому числі 13 монографій.

M. News, 27 грудня