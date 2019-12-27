Помста за боротьбу з контрабандою в Одесі: слідчого, який викрив канал, заарештували за сфальсифікованими звинуваченнями

Вчорашні борці зі злочинністю та контрабандою виявляються сьогодні у висновку, розповіла ЗМІ адвокат відомого слідчого — в. о. начальника слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП Ігоря Чапичадзе.

Наприкінці грудня його підзахисного уклали під варту Київський районний суд Одеси. В якості альтернативи запропоновано несподівано великий заставу у розмірі понад 20 млн грн (у той час як навіть за скандально відомого Олега Гладковського було внесена сума вдвічі менше). Суд проігнорував навіть той факт, що Чапичадзе — єдиний працюючий член сім’ї, на руках якого смертельно хворий батько, дружина-пенсіонер і чотирирічна донька.

За версією суду, правоохоронець проходить по справі Курченко: нібито міг сприяти злочинної організації олігарха, покриваючи його махінації з паливом на митниці. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Одеської області.

У той же час саме Ігор Чапичадзе організував у 2014-му році вилучення 125 вагонів з паливо-мастильними матеріалами на 10 млн доларів. А в минулому році слідчий став відомий тим, що розкрив один із ключових каналів контрабанди на території Одеської області, контрольований, як з’ясувало слідство, екс-митником Денисом Аминевым. Як неодноразово повідомляли журналісти-розслідувачі, Аминеву багато років поспіль вдавалося контролювати потоки контрабанди на півдні країни.

Це був один з епізодів масштабної війни з контрабандою, розгорнутої Генпрокуратурою і ГФС в 2018-му році. В результаті операції, організованої Ігорем Чапичадзе в серпні-вересні 2018-го року, Аминев був затриманий і арештований, а також було виявлено незаконно привласнений їм товар. Контрабандисти позбулися ключового покровителя. Саме цей епізод і став головною причиною подальшої цькування Чапичадзе, вважає адвокат слідчого.

Пізніше, використовуючи зв’язки в ГПУ, екс-митник на початку цього року домігся через суд скасування підозри на свою адресу і вийшов на свободу. А вже з березня почалося переслідування Ігоря Чапичадзе на тлі тотальної дискредитації його в ЗМІ, яке закінчилося недавнім арештом і ув’язненням в ізолятор.

При цьому, за даними адвоката, досудове слідство йшло з порушеннями принципів підслідності, а клопотання захисту, що вказують на порушення прав і свобод Чапичадзе прокуратурою Одесою області просто ігнорувалися. Працівники прокуратури не гребували навіть підробкою документів: в повідомленні про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу Ігоря Чапичадзе стоять, як з’ясувалося, підроблені підписи слідчого.

Зараз на розгляді Генпрокурора лежить клопотання адвоката з проханням усунути ці порушення та скасувати незаконну постанову прокурора про підслідності Одеської обласної прокуратури, встановивши підслідність по цій справі за слідчими органів ДБР.

Чи будуть почуті аргументи здорового глузду, побачимо вже найближчим часом. Як і те, чи відбудеться на практиці реформа судової системи або вона по-старому пройде лише на папері, а суди — так і залишаться організаціями, які йдуть на компроміс із законом на догоду найбільш впливових і сильних громадян і груп, зазначає адвокат.

capital.ua