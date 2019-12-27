СБУ виявила розтрату $20 млн при проведенні днопоглиблювальних робіт

Співробітники держпідприємства Адміністрація морських портів розтратили понад 20 мільйонів доларів, стверджують у Службі безпеки України.

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрила посадових осіб держпідприємства Адміністрації морських портів на розтрату понад 20 мільйонів доларів США при проведенні днопоглиблювальних робіт.

Правоохоронці під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що посадові особи допустили зловживання при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури. Зокрема, можливо вони чинили протиправні преференції іноземній компанії.

За матеріалами СБУ розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.