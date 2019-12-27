Курченко залишився без «даху»: у збіглого українського олігарха і його покровителів серйозні проблеми

Слідом за втратою українським олігархом Сергієм Курченко ексклюзивного права торгувати донбаським вугіллям під удар можуть потрапити його можливі покровителі. У їх числі називають чиновників з Минэкономразвиятия і Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент The Moscow Post, компанія збіглого українського олігарха Сергія Курченка «Газ-Альянс» втратила статус єдиного постачальника вугілля з території ЛНР і ДНР на Сході України.

Це може стати серйозним приводом для занепокоєння для впливових чиновників РФ, яких називали «дахом» олігарха в РФ. А курирував роботу Курченка з донбаським вугіллям, як стверджував блогер на порталі «Руспрес» нібито заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров.

Раніше Назаров довго працював на керівних посадах в Ростовській області. У Курченко в тому регіоні давні інтереси — через нього вугілля йде з Донбасу в РФ. На цьому вони й заспівали?

Серед інших покровителів називають колишнього керівника Департаменту координації соціально-економічного розвитку регіонів Мінекономрозвитку РФ Олександра Чисникова.

А також колишнього заступника міністра енергетики РФ Кирила Молодцова. Нині Молодцов трудиться впливовим помічником керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайно. Кирило Молодцов — чиновник, який не раз потрапляв у поле зору преси з приводу можливого співучасті у корупційних схемах, пов’язаних з продажем зріджених вуглеводнів.

Експерти сходяться на думці, що якщо «тріумвірат» покровителів Курченко — Назаров, Чисников і Молодцов існував, саме останній міг грати в ньому першу роль.

На відміну від Назарова і Чисникова, його досвіду та ресурсів виявилося достатньо, щоб надалі навіть піти на підвищення в Адміністрацію Президента. Ймовірно, зараз йому вже не до розбірок з донбаським вугіллям.

Кирило Молодцов, якого називали «дахом» Курченко, потрапить через нього під удар?

Подейкують, Курченко «відсторонили» від годівниці не тільки із-за невдоволення вугільних трейдерів. Нібито той грав на обидві сторони: Залишався вірним владі України, заробляючи при цьому гроші в РФ. Та ще на вугіллі з Донбасу, де найбільше постраждали від війни.

Аморальна позиція. Але не менш,ніж у тих, хто його підтримував всередині країни. Дуже може бути, що незабаром за Курченко поправлять і вугільний «тріумвірат» – Назарова, Чисникова і особливо Молодцова. Останній, схоже, зарвався вже давно.

Не кажучи про власне корупційної складової, підтримувати іноземного олігарха з не самого дружньої нам держави — не дуже патріотично. Як це взагалі співвідноситься з державними інтересами Росії.

Энергоимперия Молодцова

Високопоставлений чиновник Молодцов навряд чи взагалі замислюється про це. Афільованих з ним компанії ТОВ «Танк-Ярд», ТОВ «Асистент Сервіс», АТ «НВФ «Грифон» прекрасно почувають себе на ринку перевезення зріджених вуглеводнів.

Мало не ціла енергетична імперія. Про що ще варто турбуватися?

Він вже потурбувався вчасно: перед самим відходом в міністерство переписав ТОВ «Танк-Ярд» на свою дружину Олену Молодцову. З тих пір у компанії справи пішли вгору. Вона майже відразу стала основним перевізником вантажів хімічної сировини для ГК «Сибур-Холдинг», де Молодцов пропрацював багато років.

Структурам, афілійованим з Молодцовыми, «посипалися» великі держзамовлення. Наприклад з призначення Молодцова в міністерство компанія АТ «НВФ» Грифон» уклало шість великих багатомільйонних контрактів на перевезення зріджених вуглеводнів з державною «Роснефтью». Сума — понад 93 млн рублів.

За чутками, сам Молодцов використовував свій вплив, як великого чиновника Міненерго, на «Роснефть», де у нього самого могла бути впливова «дах».

Згідно з однією з версій, сприяння Молодцову надавали віце-президент з комерції і логістики ПАТ «Роснефть» Отамбек Карімова і віце-президента компанії з переробки, нафтохімії, комерції і логістики Дідьє Касимиро.

Обидва відповідають за напрямок перевезень нафтопродуктів і профільні витрати компанії. Нібито, з ними Молодцов домовлявся про потрібних умовах держтендерів, оголошуються Роснефтью. Тих самих, де перемагати повинні були близькі до його сім’ї контори.

У випадку розбіжностей на торгах він же міг і «допомогти» у вирішенні конфліктної ситуації. Як-ніяк, заступник міністра енергетики. Злі язики стверджують, що таким чином було вчинено тиск на учасників тендеру з перевалки ЗВГ в Оренбурзькій області в 2016 році.

Нібито, бажаючі прийняти участь у торгах «СГ-транс» і ТОВ «Газэнергосеть Оренбург» відмовилися від своїх планів після втручання нашого героя. Тоді контракт отримала ТОВ «Термінал Сервіс». Її засновником ТОВ «Асистент Сервіс» володіє дружина Кирила Молодцова, Олена.

Здається, ніхто особливо не приховується. «Термінал Сервіс» вигравало тендери «Роснефти», причому часто в якості єдиного учасника торгів. Прямо як «НВФ «Грифон», майже у всіх випадках із своїх шести великих контрактів було єдиним постачальником.

За чутками, згодом виявилося, що «Термінал Сервіс» проводив перевезення за завищеними цінами. Нібито, після відходу Молодцова з міністерства госкорпрация провела низку тендерів, спрямованих на оптимізацію витрат на логістику в Оренбурзькій області.

В їх результаті виявили неконкурентоспроможність «Термінал Сервіс». А «Танк-Ярду» за підсумками перевірок і зовсім довелося вдвічі знизити ставки на свої послуги . Збиток «Роснефти» від цих дій міг скласти до 500 млн рублів.

Що зараз відбувається в тому ж ТОВ «Термінал Сервіс» — не зрозуміло. За 2018 рік у компанії мінусова прибуток і нульова вартість на ринку.

Ймовірно, на згортання діяльності вплинув саме догляд Молодцова з міністерства. Або компанію спочатку використовували лише в якості прокладки, а кошти виводилися кудись ще. Схожа ситуація і у «Асистент Сервіс» з нульовою вартістю на ринку і мізерним прибутком.

Можна припустити, що гроші саме виводилися. Швидше за все, в який-небудь офшор. У минулому Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів вже заявляв про причетність Кирила Молодцова до виргинскому офшору Matrix Overseas Trading Inc .

Через цей офшор під кураторством Молодцова могли проходити поставки хімічної сировини «Сибура». Офшор «вплыл» тільки після публікації «панамського досьє» і був ліквідований в 2015 році. Хто сказав, що у такого спритного чиновника не знайдеться ще кілька?

Повертаючись до Курченко, те, що його пішли — може бути поганим дзвінком і для Молодцова. Тому що невідомо, хто дав Курченко команду притримати коней.

Може бути, він потрапив у поле зору правоохоронних органів, і скоро ми почуємо новини якщо не про гучне затримання, то хоча б про гучну відставку в Адміністрації Президента. Раптом хтось наверху вирішив, що з донецької «вольницею» по вивозу вугілля пора кінчати?