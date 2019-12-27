Вільям Тейлор заявив, що «серйозні американські компанії» вивчають покупку «Мотор Січі»

Тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор заявив, що «серйозні американські компанії вивчають можливість покупки українського аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

«Є деякі серйозні американські та інші компанії, зацікавлені в «Мотор Січі». Вони проводять юридичну перевірку, дивляться фінансові звіти, відвідують завод, розмовляють з власниками. Вони роблять серйозний аналіз», – сказав 26 грудня під час розмови з низкою українських ЗМІ Вільям Тейлор, який 2 січня повинен покинути пост, повідомляє KyivPost.

Назв цих компаній Тейлор не навів.