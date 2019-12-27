Клуб Суркісів оштрафували на 300 тисяч з-за фанів, вивісили банер проти Суркісів

Київське “Динамо” і чернігівську “Десну” покарали за неналежну поведінку вболівальників під час матчу 18 туру української Прем’єр-ліги. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Української правди” з посиланням на рішення контрольно-дисциплінарного комітету УАФ

Так до ФК “Десна” застосовані санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 100 000 гривень і закриття фанатського сектору на наступний домашній матч УПЛ.

ФК “Динамо” Київ за неналежну поведінку вболівальників отримав штраф у розмірі 300 000 гривень.

Перед початком поєдинку фанати “Динамо” влаштували димову завісу на поле і початок гри був трохи відкладено. Крім того, в секторі столичних фанів з’явився банер з написом: “Суркіси, від##итесь від Динамо”. У матчі ж “біло-сині” здобули перемогу з рахунком 1:0.