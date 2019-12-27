Кабмін скасував «зарплатна рабство» українців: що тепер зміниться

Кабінет міністрів надав українцям можливість самостійно вибирати, карту якого банку вони хочуть отримувати заробітну плату, соціальні виплати пенсії. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, своїм рішенням уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

Це означає, що відтепер працівник компанії може просити роботодавця нараховувати йому зарплату на рахунок у тому банку, який обере сам, а не на рахунок в банку, з яким роботодавець має відповідну домовленість.

До цього роботодавець відмовляв співробітникам в такому виборі, так як для таких виплат бухгалтерам доводилося формувати окремі платіжки. Тепер для зміни банку працівникові потрібно буде надати бухгалтерії номер банківського рахунку в форматі IBAN.

Слід зазначити, що рішення Кабміну також матиме позитивний вплив на економіку, так як тепер між банками буде велика конкуренція за клієнтів і, відповідно, краще будуть ставати послуги для клієнтів.

У майбутньому очікується запуск «гарячої лінії», на яку українці зможуть повідомити про роботодавців, які відмовляються змінити банк для виплат.