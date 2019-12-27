Дмитро Торнер – засуджений молдавський «фантомас» із цинічною шахрайською хваткою знову планує масштабну аферу

Яким буде його чергове «величне» явлення???

Більшість з нас, особливо людей старшого та середнього поколінь пам ” ятають відому комедійну кінотрилогію Андре Юнебеля «Фантомас…», де головні ролі виконали геніальні актори Луї де Фюнес (комісар Жюва) та Жан Маре (фантомас). Також серед нас знайдуться і ті, що захоплюються французькою літературою, зокрема творчістю відомих письменників Марселя Аллена і Пєра Сувестра. Саме ці дві величні постаті на сторінках своїх творів вперше вивели у світ «Фантомаса» – зухвалого злочинця, що приховує свою справжню особу. Та здавалось бі до чого тут Дмитро Торнер??? – Відповідь проста і вже напевне зрозуміла людям які хоча б трохи знають його життєвий шлях – за всіма параметрами він є сучасним «фантомасом». Крім того, і Торнера, і його літературного візаві об’єднання єднує спільна характеристика – соціопат, садист, отримує задоволення від знищення своїх жертв. Він нещадний та безжальний до всіх, навіть до власних дітей. Фантомас-літературний як і фантомас-Торнер — майстер перевтілень, свої злочини він здійснює під поглядом іншої людини.

Найперше слід підкреслити, що попри кілька українських, австрійський та російський паспорти на різні прізвища – насправді Торнер є громадянином Молдови( народився в Кишиневі 1980 року) Некрасовим Дмитром Григоровичем, який перебував у розшуку правоохоронних органів за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнена язнення) КК Республіки Молдови. Там він у 2003 році отримав 11 років ув’язнена язнення за розкрадання в особливо великих розмірах, шахрайство і купівлю-транспортування наркотиків. Та вже через рік – у 2004 тікає з колонії в Україну.

Перший прихисток знайшов у Одесі, згодом перебрався до Києва. У 2007 р. купує паспорт і стає уродженцем Кіровоградської області Дмитром Мальченком (дівоче прізвище матері).

Цього ж року одружується із дочкою відомого футбольного тренера В ячеслава Грозного – Юлією та бере її прізвище, ставши Дмитром Грозним. Та вони прожили разом не довго і вже у 2010 р. Дмитро розлучається з Грозною, залишивши собі її прізвище.

Але в цей час молдовські правоохоронні органи не полишають спроб повернути злочинця до колонії, тому він тоді ж імітує власну смерть, внаслідок чого Молдова припиняє його розшук. Але безхмарне життя тривало не довго, і вже у 2013 році молдовські правоохоронці знову натрапили на його слід і відновили розшук, через що він змушений був тікати до Російської Федерації. Та й у цьому проміжку він годину не гаяв і 29.04.2011 року одружився із вигідною для себе особою – Сергієнко Тетяною Євгенівною. Дана жінка була працівницею центрального апарату МВС України, а її батько – Генерал СБУ України.

У 2012 році у них народився син і фінансове становище щохвилинно зростало. Альо жилка афериста все ж зробила своє – він обдурив людей на 5 млн. доларів за що його почали переслідувати. І вже 24.07.2013 року покидає дружину і однорічного сина. Та як виявилось він не переймався своїм вчинком і вже у своєму російському проміжку життя заводити стосунки, а згодом і одружується з учасницею конкурсу краси «Міс Донбас Open-2011» Ольгою Соколовською. Це дало йому знову нове прізвище Соколовський та паспорт громадянина РФ, до речі Ольга також отримала паспорт РФ. Окрилений успіхом у 2014 році вони із дружиною вже як громадяни РФ переїхали жити до Австрії. Там фантомас знову змінив «обличчя» – тепер вже купивши собі і дружині українські паспорти з прізвищем Торнер. У цею ж годину завів знайомство із Фірташем та почав на нього працювати. Дружину Ольгу влаштував телеведучою на NewsOne, а нині вона працює на фірташівському Інтері. Цікаво й те, що паспортів на прізвище Торнер в нього два: один на ім’я Дмитра Григоровича 1980 року, а інший – Дмитра Георгієвича 1982 року народження. Як бачимо дуже цікава і головне доведена фактами біографія…

Дмитро Торнер як і личить фантомасу нещодавно під своїм «крайнім обличчя (прізвищем)» пробував потрапити до Верховної Ради. Звісно, такому величному шахраю було б там комфортно, та й депутатська недоторканість йому явно б не завадила. Альо Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію за списком “Опозиційної платформи – За життя” під №44, оскільки він не є громадянином України та має низьку підроблених документів. Крім того в цей же час Державна міграційна служба України підкреслила, що за наявними обліками територіальних органів ДМС України Торнер Д. Р. з питань набуття громадянства України у встановлено порядку не звертався, тому підстав вважати його громадянином України немає.

Якщо детально проаналізувати його біографію, то відслідковується чітка тенденція: потрапляє в кримінал, далі щоб позбутись проблем – «купує» новий паспорт, при тому в більшості випадків ще й бере собі нову дружину, звісно якщо натрапляє на таку що можна використати. Наразі цікавим є той факт, що за всіма параметрами зараз знову наступає година фантомасу-Некрасову змінити своє «обличчя». Адже із прізвищем Торнер він прогримів на всю країну і за її межами, правоохоронні органи під тиском ЗМІ все ж мусять хоча б якось реагувати. Крім того, зараз прослідковується й масштабна робота по відбіленню його репутації, не рідко вже можна зустріти як його зняття із виборів намагаються перетворити у заказуху проти нього. Та цікаво, адже це саме ті що білий колір називати чорним. Бо сам факт підробних паспортів і ті що він засуджений у Молдові вже не приховаєш! Відповідно, наша держава б мала його екстрагувати до Молдови для відбування заслуженого покарання.

Як висновок, скоріш за все Некрасов-Торнер-фантомас вже зрозумів, що під старою маскою йому залишатись ризиковано, тому вже в ближній годину чекатимемо його із новим фейковим паспортом. Крім того, слід зазначити, що і дружину він може покинути, адже вона людина медійна і за нею й надалі пристрасно будуть стежити, а це йому вкрай не вигідно. Чесно говорячи, пані Ольга не заслуговує такої долі (якщо так станеться) бо зараз вона відбивається за двох. Як справжня левиця захищає свою сім’я ю, та нажаль її супутник аж ніяк не лев…

Та ставити крапку на Некрасову-Торнеру аж ніяк не треба, а скоріш навпаки – нам потрібно чекати його наступне явлення для прокрутки чергової масштабної афери… Тому будьмо пильні, адже вже завтра цей фантомас надіне нову маску, можливо, й знову одружиться і займеться вже звичною справою – злочинами проти нас із вами!!!

Далі буде…

politica.com.ua