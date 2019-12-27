У російському театрі діти ледь не розірвали актора через цукерок

У Російському драматичному театрі у Улан-Уде (Росія) дітвора з-за безкоштовних цукерок ледь не розірвала переодягненого в костюм актора. Про це пише «Комсомольська правда».

Артист у фойє театру вирішив порадувати дітей і роздати їм солодощі з мішка. Після того, як він сів і дістав перший подарунок, його відразу оточила малеча.

Хлопці почали розштовхувати один одного і тягнути руки до чоловіка. Дійшло до того, що наймоторніші чи не сіли на шию акторові. У результаті чоловік був змушений тікати від маленьких глядачів.

«Все, затоптали дідуся», — коментує автор ролика.