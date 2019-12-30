“Газова труба Путіна” у глухому куті

Отже, незважаючи на те, що США надали відстрочку для зупинки своєї діяльності компаніям, пов’язаним з прокладкою “Північного потоку — 2” Швейцарська компанія Allseas, що грає в цьому проекті головну і життєво важливу роль, прийняла рішення не відновлювати роботу. Як мовиться – від гріха подалі.

Звичайно, у швейцарців була можливість продовжити прокладку, при цьому минувши накладення санкцій, але вони на це не пішли, поставивши російську сторону в стан безмежного пата. Безмежного пата хоча б тому, що у самій Росії немає можливостей по прокладці залишився ділянки “Північного потоку-2” прямо зараз.

Таким чином “Газпром”, не дивлячись на бравурне бурчання свого керівництва та офіційних осіб, які мають право мовити у медіапросторі, не тільки не завершить прокладку газопроводу, що й так було очевидно, до кінця 2019 року, але і отримує під новорічну ялинку безліч інших неприємних презентів. Причому до таких відноситься не тільки потенційна нездатність газової монополії прокласти свій газопровід власними силами найближчим часом, а саме, до 24 травня 2020 року, поки на трубу могло б не поширюватися дія енергетичних директив.

Так, зараз в екологічній інформаційної середовищі досить активно обговорюється питання про поховання на дні Балтійського моря, як хімічної зброї, на схід від острова Борнхольм, так і ядерних відходів, здійснених російськими військовими на початку 1990-х років.

Згідно з наявною інформацією початку 1990-х з колишньої радянської військово-морської бази Кароста, що розміщувалася в районі міста Лієпая в Латвії, на південний схід від Швеції, проводився вивіз та захоронення даних відходів.

Щодо спливли фактів про, даного роду похованнях, починає набирати обертів розслідування екологів і якщо вони підтвердяться, то омивані Балтійським морем країни цілком можуть вимагати від Росії компенсації завданої шкоди екології. Але і це ще не все.

Справа в тому, що вже не із-за загрози санкцій США, а екологічних норм, всі роботи на дні Балтійського моря можуть бути припинені на час досліджень.

Таким чином, “газова труба Путіна” і справді опинилася в глухому куті. Санкционном, законодавчому, технологічному і найближчим часом, можливо, ще і екологічному. А тому, так, 2019-й це не рік “Північного потоку-2”, але хто сказав, що 2020-й стане таким? Сумнівів на цей рахунок все більше і більше.

ЗЛИЙ ОДЕСИТ