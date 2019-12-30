Силовики Путіна знову почали хапати українців після обміну: подробиці

У ФСБ Росії заявили про затримання 30 грудня двох українців, яких звинувачують у спробі покинути аннексированный Крим в обхід російських пунктів пропуску.

Про це повідомило підтримують окупантів видання «Крыминформ» з посиланням на Федеральну службу безпеки. Імена затриманих не розголошуються.

Як зазначає ЗМІ, російські силовики зловили чоловіків в темний час доби. «У полі зору прикордонників потрапили дві людини, які прямували у напрямку до лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що «українці мають кримінальне минуле» і на території анексованого Криму «перебивалися випадковими заробітками».

Щодо кожного із затриманих порушено кримінальні справи за частиною 1 статті 322 КК РФ – незаконне перетинання Державної кордону РФ. Їм обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Також журналісти опублікували кадри затримання з оперативного відео прикордонного управління ФСБ:

Двоє людей біля кордону

Скріншот

Двоє людей біля кордону

Скріншот

Затримання

Скріншот

Затримання

Скріншот

Затримання

Скріншот