Через п’ять років «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення з прифронтовим селищем на Донбасі

«Укрзалізниця» 30 грудня відкрила рух приміських поїздів до селища Верхнеторецкое, розташованого на лінії зіткнення на Донбасі.

Між станціями «Фенольна» (розташоване в селищі Новгородське) і «Скотоватая» (Верхнеторецкое) поїзди курсують вперше з 2014 року, повідомили в прес-службі Штабу Операції об’єднаних сил.

З 30 грудня до станції «Скотоватая» вранці і ввечері будуть курсувати дві пари приміських електропоїздів з Лиману, які раніше їздили тільки до «Фенольної».

Наголошується, що для запуску електрички військові, поліцейські і цивільні фахівці відновили пошкоджений обстрілом фасад будівлі вокзалу «Скотоватая», встановили додатковий забір і систему відеоспостереження. Також «Укрзалізниця» облаштувала пішохідний перехід на 35 км ПК 10 перегону «Скототватая — Петруньки».