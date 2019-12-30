Зеленський відповів на прохання українців позбавити Медведчука почесного звання

Володимир Зеленський дав відповідь на петицію українців про позбавлення кума глави Кремля Володимира Путіна і депутата від партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука звання «Заслужений юрист України», яка набрала 25 тисяч голосів — необхідну кількість для початку розгляду її лідером країни.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зеленський відповів, що в законодавстві прописані два випадки, при яких можливе позбавлення держнагороди. Перший випадок — засудження нагородженого за тяжкий злочин, другий — здійснення власником нагороди терористичної діяльності.

У другому випадку рішення про позбавлення держнагороди приймає РНБО за пропозицією Верховної Ради, Кабміну, президента, СБУ, НБУ. Починає діяти після видання указу глави країни.

Відзначається, що в Офіс президента не були передані матеріали, що дають підстави для позбавлення Медведчука почесного звання.