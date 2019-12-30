Український воїн поранений ворожим снайпером, з початку доби зафіксовано 2 обстрілу

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує прес-центр ОС.

Противник обстріляв позиції ВСУ зі снайперських гвинтівок. Обидва обстрілу зафіксовані поблизу населених пунктів Новомихайлівка і Піски.

Сьогодні, 30 грудня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

Ситуація на ділянках розведення сил:

На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим “Тиша” дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено понад 4 тис. пасажирів. На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна, тривають заходи по дотриманню режиму “Тиша”.

Також, сьогодні 30 грудня, в Донецькій області відновила свою роботу станція “Скотувата”, яка в 2015 році зупинилася з-за постійних обстрілів і зруйновану інфраструктуру.

Підсумки за минулу добу:

29 грудня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік населених пунктів Широкіно, Авдіївка, Василівка, Новотроїцьке, Миколаївка та Луганське. Втрат серед військовослужбовців збройних сил не було.

Вчора, представниками Національної поліції і військовослужбовцями Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил, серед цивільного населення розкрито 2 вбивства, 1 крадіжка, 1 факт незаконного обороту наркотичних засобів і 1 факт незаконного обігу зброї. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення.

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на контрольовану Об’єднаними силами територію в’їхали 9 457 осіб та 1 312 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію дотику перетнули 13 105 осіб і 1 704 транспортних засоби.

В пропуску через лінію розмежування, з різних причин було відмовлено 44 особам.