Під Дніпром поліцейські розстріляли легковик, яка намагалася врізатися у натовп людей на площі

Під Дніпром 28 грудня поліцейським місцевої громади довелося відкрити вогонь по автомобілю «ГАЗель», який його водій спрямував у натовп відпочиваючих людей.

Непоправного вдалося уникнути, але після небезпечних маневрів водій намагався втекти з місця інциденту.

Як повідомляє Пещанский сільрада в Facebook, особа порушника не встановлена — ним виявився 20-річний Артур Левченко, проживає в селі Знаменівка Новомосковського району.

Артур Левченко

Наїзд на відпочиваючих він намагався зробити у сусідньому селі Меліоративне.

Відзначається, що поліцейські громади виробили 6 пострілів з табельної вогнепальної зброї «Форт-12» по колесах автомобіля «ГАЗель». Водієві вдалося втекти, однак незабаром його знайшли і затримали.

Сліди від куль

За фактом інциденту правоохоронці склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, також йому інкримінують статтю Кримінального кодексу «Хуліганство».