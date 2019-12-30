Зеленський поїхав зустрічати Новий рік в Гуту з Єрмаком, але без Богдана

Президент України Володимир Зеленський з сім’єю відбув на відпочинок в президентську резиденцію «Синьогора» в Гуті (село в Івано-Франківській області — Ред.).

Раніше президент зізнався, що буде відзначати Новий рік на Прикарпатті.

Про це повідомляють джерела «Країни» в Офісі президента. Разом з ним буде зустрічати Новий рік помічник Андрій Єрмак і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з сім’ями.

Глава Офісу президента Андрій Богдан також був запрошений в Гуту, але, за даними джерел «Країни», вважав за краще поїхати на свята на гірськолижні курорти Франції та Швейцарії.

Цікаво, що в «Синьогорі» зазначав зимові свята Петро Порошенко з родиною в минулому році.