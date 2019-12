Українка стала в Росії віце-чемпіонкою світу з шахів

Українська шахістка Ганна Музичук стала віце-чемпіонкою світу з бліцу на першості планети, яке пройшло в столиці Росії Москві.

Наша співвітчизниця закінчила виступи, набравши 12,5 балів за 17 турів. При цьому Музичук програла всього півбала своєї колишньої співвітчизниці, яка прийняла громадянство Росії, Катерині Лагно.

Women’s World Blitz podium:

1. Kateryna Lagno

2. Anna Muzychuk

3. Tan Zhongyihttps://t.co/4XRDAqB4lk #rapidblitz pic.twitter.com/b8qRid4Hb0

— chess24.com (@chess24com) December 30, 2019

Перед останнім туром Музичук та Лагно мали однакові показники, але Ганна програла китаянці Тань Чжунь. В результаті українка не змогла претендувати на плей-офф за «золото» з екс-українкою.

Kateryna Lagno (🇷🇺 2606) becomes women’s World Blitz Champion for the second consecutive year! 🏆 Our congratulations 👏👏

Her final score is 13 points out of 17 games, half a point above the runner-up Anna Muzychuk. Tan Zhongyi & Valentina Gunina shared for third.#rapidblitz pic.twitter.com/XeZdQVll3r

— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 30, 2019

Підсумкова таблиця:

1. Катерина Лагно (Росія) – 13

2. Ганна Музичук (Україна) – 12,5

3. Тань Чжунъи (Китай) – 12