Коболєв назвав головні перемоги в нову газову угоду з Путіним

Під час переговорів з «Газпромом» про транзит газу з Росії через газотранспортну систему України, в офіційного Києва була «дуже сильна позиція».

Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив в Facebook. За його словами, завдяки ефективній підготовчій роботі сьогодні вдалося уникнути чергової газової кризи.

«Це були перші переговори з Газпромом і РФ, на яких українська сторона зайняла дійсно дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершений анбандлинг, підготовлена і протестована для довготривалої роботи в реверсі газотранспортна система (ГТС), своєчасні санкції проти Північного потоку-2, новий стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки», – заявив Коболєв.

За його словами, підписання договору про транзит газу є результатом злагодженої роботи великої команди. При цьому Коболєв зазначив, що в ході підготовки договору Україна отримала від Європейської комісії чітке визнання надійності та ефективності української ГТС і українського транзитного маршруту в цілому.