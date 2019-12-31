В Україні у 2020-му злетять ціни на сигарети: скільки буде коштувати пачка

Ціни на сигарети в Україні у 2020 році зростуть майже на 20% –в середньому пачка буде коштувати близько 45 гривень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Це підвищення акцизної ставки пов’язано з тим, що необхідно зрівняти її з європейськими нормами — 90 євро за 1000 сигарет. Ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30%, і наступні 7 років – на 20% щорічно).

Поступове підвищення призведе до того, що в 2025 році акциз на сигарети зросте до потрібної позначки, і середня ціна за пачку сигарет складе близько 90 гривень. Так що кращим українцям варто бути готовими до того, що їх звичка стане в копієчку.

Але більше витрачати доведеться вже з січня — планове підвищення акцизу веде до того, що вже в січні ставка зросте до 1139 гривень за кілограм сигарет, тоді як зараз вона становить 949 гривень.