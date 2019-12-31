Гончарук пообіцяв новий транш від МВФ: названо терміни

Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий фінансовий транш протягом декількох місяців.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю каналу «Україна 24», повідомляє «Апостроф». За його словами, для отримання грошей «немає ніяких перешкод»

«Це абсолютно технічна робота, яка зараз триває. Це питання кількох місяців, у мене немає жодного сумніву, що ми цю технічну роботу доведемо до кінця і проблем не буде», – сказав Гончарук.

При цьому політик зазначив, що співпраця з МВФ є стратегічно важливим для України. Факт роботи з фондом дає сигнал для інвесторів, що можна заходити в Україну і при цьому мати дешеві ресурси, підкреслив Гончарук.