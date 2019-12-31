У Кривому Розі чоловікові відрізали палець з-за розмови по телефону

У Кривому Розі Дніпропетровської області трапилася страшна пригода з чоловіком.
Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець, повідомляє «Перший міський».
Як стало відомо, двоє чоловіків 35-ти років посварилися через телефонної розмови. Один з них занадто голосно спілкувався з гаджетом, з-за чого другий не витримав і напав на нього з ножем.
В результаті потерпілий залишився без частині мезинца.
Чоловікові відрізали палець
«Перший міський»
Зазначимо, що чоловіка госпіталізували до 5 міської лікарні з діагнозом «перелом і часткова ампутація».
Чоловікові відрізали палець
«Перший міський»
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