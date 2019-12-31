У Кривому Розі чоловікові відрізали палець з-за розмови по телефону

У Кривому Розі Дніпропетровської області трапилася страшна пригода з чоловіком.

Так, між двома сусідами стався конфлікт, і одному з них відрізали палець, повідомляє «Перший міський».

Як стало відомо, двоє чоловіків 35-ти років посварилися через телефонної розмови. Один з них занадто голосно спілкувався з гаджетом, з-за чого другий не витримав і напав на нього з ножем.

В результаті потерпілий залишився без частині мезинца.

Чоловікові відрізали палець

«Перший міський»

Зазначимо, що чоловіка госпіталізували до 5 міської лікарні з діагнозом «перелом і часткова ампутація».

Чоловікові відрізали палець

«Перший міський»