Відмовив двигун: у Росії сталося нове НП з літаком

В аеропорту Кольцово (Єкатеринбург, Росія) здійснив екстрену посадку літак «Уральських авіаліній» сполученням Київ – Москва.

В авіакомпанії заявили, що на борту спрацював індикатор несправності двигуна, передає КР.RU. У цьому зв’язку пілот прийняв рішення здійснити посадку в найближчому аеропорту.

«Літак успішно приземлився в Кольцово. Всі пасажири цілі і неушкоджені. Зараз для них готується резервний борт, який вилетить до 13:30», – розповіли в «Уральських авіалініях».

Також наголошується, що екстрене приземлення борту ніяк не вплинув на роботу аеропорту – він приймає і відправляє повітряні судна без обмежень.