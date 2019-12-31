Росія і Україна підписали договір про транзит газу

Росія і Україна підписали пакет документів, які дозволяють продовжити транзит російського газу через українську територію після 31 грудня 2019 року. Про це повідомив «Газпром».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий п’ятирічний контракт дозволить Україні заробити сім мільярдів доларів. За словами Зеленського, він може бути продовжений ще на 10 років.

РБК з посиланням на «Газпром» зазначає, що при укладенні нового контракту сторони не домовилися про відновлення прямих постачань російського газу на Україну.

Термін дії попереднього десятирічного контракту про транзит російського газу через Україну закінчувався 1 січня 2020 року.

В кінці грудня Росія і україна домовилися підписати новий п’ятирічний контракт. В рамках угоди «Газпром» заплатив «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів у вигляді компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. «Нафтогаз» же зобов’язався відкликати інші позови до «Газпрому» і не подавати нові.