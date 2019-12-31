Час нині такий — кінець грудня — час підбивати підсумки. І якось традиційно думаєш в цьому сенсі про рік, що минає — 2019-м. Але тут раптом на одному з останніх експертних обговорень проблем російської економіки пролунало таке питання: 90-ті роки минулого століття — «лихі», 2000-е — «гладкі», а як можна одним словом охарактеризувати 2010-ті роки? Дійсно, як? Моя відповідь: це — втрачені роки. Втрачені для економіки в цілому для соціально-економічного розвитку.

Судіть самі. Десятиріччя почалося з відносно бадьорого посткризового відновлювального зростання. Криза 2009 року швидко пройшов, стався відскок (у 2011 році приріст ВВП склав +4,3%). Проте вже в 2014 році (ще до фактичного введення антиросійських санкцій і падіння світових цін на нафту) темпи приросту російської економіки виявилися нижче 1%. З тих пір так і «болтаемся», а в 2015 році і зовсім йшли в мінус (-2,3% ВВП).

Реальні грошові доходи населення — і тут похвалитися нічим, їх падіння почалося в 2014 році. За підсумками 2018 року, щоправда, шляхом зміни методики вдалося-таки зробити динаміку даного показника позитивної (приріст склав цілих 0,1%). Те ж саме спостерігаємо і в 2019 році — в цілому по року вийдемо в незначний плюс. Однак з точки зору підсумків завершується десятиліття зрозуміло, що результат по реальним розташовуваним грошовим доходам населення буде дуже скромним.

Але втраченим це десятиліття є не тільки тому, що його соціально-економічні результати виглядають дуже скромними. Втраченим воно є ще й тому, що саме в цей час почалася дуже неприємна для Росії історія антиросійських санкцій і наших контрсанкций. Безпосередньо від санкцій ми втратили і втрачали, на перший погляд, не так багато. Але Росія тут втрачає інше: довгострокові перспективи швидкого і динамічного соціально-економічного розвитку. Тобто, виходить, ніби як, що і з санкціями жити можна. Проте так і хочеться сказати: але хіба ж це життя!

І найприкріше від того, що розумієш: всі ці втрати були зовсім не обов’язковими, вони рукотворні, самі постаралися.

Дуже правильно сказав у свій час німецький драматург і поет XIX століття Х. Геббель: «Набагато краще ніколи не мати, ніж втратити». Ми мали прекрасні перспективи та економічного зростання та підвищення рівня життя народу, і за багато чого іншого. Втратили…

Тому, звичайно, 2010-е — це втрачені роки.