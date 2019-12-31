«У людей, схильних до критичного мислення, надії на зміни майже зникли»

Чим страждає сучасне російське суспільство з точки зору психіатрії

Чи відчуваєте ви, що насильства навколо стало більше, щастя менше, а майбутнє тривожно? Ви не один такий — можна сказати, що все російське суспільство сьогодні «на грані нервового зриву». Ми поговорили про суспільної психології росіян в 2019 році з психіатром, доктором медичних наук, президентом Національного інституту сексології, автором безлічі просвітницьких книг Левом Щегловим.

«Треба починати карати просто за суворий погляд у бік силовика»

— Чи відбулися, на ваш погляд, якісь зрушення в суспільній свідомості за цей рік?

— У людей, схильних до критичного мислення, більш-менш освічених і розмірковують, надії на якусь зміну тренда, на якусь ймовірність, що влада почує різні групи суспільства, майже зникли. Символом цього є «московське справа». Всі ці молоді хлопці, які вийшли, згідно Конституції, висловити своє бажання змінити те, що відбувається, були жорстоко і часто несправедливо покарані. У всьому нормальному світі подібні мирні акції — абсолютно рядова подія. У нас же влада показала, що вона цього не сприймає. Всякі апеляції до вищих владних структур безглузді. Влада ще раз показала, що силовики в нашому суспільстві не тільки правлять, але в особі своїх вищих керівників взагалі не караються.

І до грандіозного розчарування на засіданні Ради з прав людини президент закріпив цю думку, що можна карати не за вчинений злочин, але вже за те, що нібито може привести до нього. Кинув пластиковий стаканчик — дурниця, потім пластикову пляшку — дурниця, потім кине скляну пляшку, потім — камінь, а потім почне стріляти, — так обґрунтував свою позицію глава держави. Але, на мій погляд, ця його антиюридическая думка не завершена. В такому разі треба починати карати просто за суворий погляд у бік силовика.

Далі, офіційно зафіксовано, серед московських старшокласників 52% хотіли б покинути країну. Це страшна цифра. Роздуми над нею набагато більш важливі, ніж все інше, тому що старшокласники — це майбутнє нашої країни. Якщо з них більше половини бажає її покинути, то я не знаю, що ще потрібно владі, щоб зрозуміти, що вони ведуть країну в якусь не ту сторону.

Тепер візьмемо широкі маси у всьому різноманітті дивляться телевізор. Вони теж напружені і розчаровані. Насамперед тому, що сталася так звана пенсійна реформа, а по суті у людей відібрали кілька років життя і приблизно по мільйону рублів. Для цих людей цифра в мільйон рублів навіть не дуже осознаваема.

Жителі, які не зосереджені в тих п’яти-десяти містах Росії, де ще зберігається економічна активність, взагалі відчувають себе покинутими. Там панує бідність, як і раніше маса людей живе без газу, без нормального теплого туалету, медицина там геть знищена і так далі.

І вишенькою на торті всього цього є грандіозний розкол суспільства, коли у можновладців — мільярди, а людей при зарплаті в 25 тисяч рублів вселяють, що у них зарплата 45 тисяч. Рік, що минає, тільки закріпив всі ці тренди.

«…грандіозний розкол суспільства, коли у можновладців — мільярди, а людей при зарплаті в 25 тисяч рублів вселяють, що у них зарплата 45 тисяч»Znak.com

— У той же час 72% росіян вважають, що інтереси влади і суспільства не збігаються, свідчать дані «Левада-центру». Як ви поясните це невдоволення, що сполучається з довірою до Путіна, що уособлює цю владу?

— На мій погляд, ми прекрасно пам’ятаємо приказку про те, що існує брехня, нахабна брехня і статистика. Остання часто розкручується так, як хочуть дослідники. Це до питання про довіру владі. Я вважаю, що реальна довіра до влади мінімально. Але в будь-якому випадку, навіть якщо спиратися на дані соцопитувань, у психології та психіатрії це називається розщепленням свідомості, або шизофренією. Це патологічний процес суспільної психіки — такий же, як у хворої людини. З одного боку, він переконаний, що посланий з Марса на Землю, а з іншого боку, висловлює невдоволення, що ростуть ціни на ЖКГ. Тобто побутове та логічне перетинається з абстрактним і алогічним.

Приблизно так і в російському суспільстві. Закоханий у владу людина заявляє наступне: «Чиновники— злодії, ми страшенно незадоволені урядом, всі міністри і олігархи — непрофесіонали і гублять Росію, а Путін великий і прекрасний». І йому абсолютно не приходить в голову думка, що всі ці міністри призначаються або звільняються лише з підпису самого президента.

«Похитнулися і розмиваються принципи справедливості, закладені в російській культурі»

— У Росії триває пропаганда духовних сил. Одна з тем, яка хвилює державників, це сім’я, для них вона та сама скріпа. Той же закон про побутове насильство, навколо якого зараз розпалюються пристрасті, насамперед, стосується інституту сім’ї. А наскільки, на ваш погляд, а він взагалі цінний для росіян? Може бути, ця тема хвилює тільки невелику групу віруючих традиціоналістів і не більше? У серпні цього року Росстат заявив, що кількість укладених шлюбів і розлучень у Росії стало мінімальним за період з 1990 року.

— З інститутом сім’ї відбуваються глобальні зміни, але зміна — не означає зникнення. Спочатку сім’я будувалася на договорі в ім’я союзів племен. Така сім’я зникла. Потім інститут сім’ї будувався найчастіше на суто матеріальній вигоді. Потім прийшло те, що здається єдино нормальним — індивідуальний вибір або любов. Але індивідуальний вибір піддається певним змінам, і сьогодні інститут сім’ї та шлюбу переживає певні внутрішні зміни, але сам він нікуди не дівається. Безумовно, наростає кількість людей, охочих проводити життя в самоті. Так, у всьому світі фіксується так зване старіння шлюбу. Люди одружуються не в 19 років, а швидше 26-27. Але це позитивний процес, тому що люди входять в шлюб не з фантазіями, а в тій чи іншій мірі успішними людьми. Такий шлюб для суспільства більш цінний.

Таким чином, інститут сім’ї важливий, але тільки не в тому плані, що мають на увазі мракобіси, оголошуючи сім’ю берегинею якихось старомодних цінностей. Це цікаво. Наприклад, патріарх РПЦ нещодавно заявив, що прагнення до поліпшення земного життя є гріхом. Якщо людей подібні заяви влаштовують, то, напевно, тоді нехай вони віднесуть свої останні заощадження і свої жебрацькі пенсії верхівці церкви, міністрам, силовикам і олігархам. А самі живуть якимось сверхдуховным чином. Хоча сама верхівка країни так не живе. Але зрозуміло, що все це порожні заяви і лицемірство, які не потрібно слухати, як і не потрібно розглядати інститут сім’ї так, як його бачать носії духовних сил».

— Крім того, бюрократію хвилює проблема демографії. Але для неї це швидше питання трудових ресурсів, поряд з іншими ресурсами. На ваш погляд, наскільки мотивують росіян ті методи, які використовує держава для стимулювання демографії? Подолати спад населення це не допомагає. Природний спад населення в 2019 році стане рекордно високим за 11 років — до такого висновку нещодавно прийшов Росстат.

— Для мене теза, що бюрократія зацікавлена в людях в ресурсі, спірне. Мені здається, що в даному випадку демографія є політичним докором для влади. Зрозуміло, що будь-яка розумна людина, отримуючи дані про те, що в країні відбувається спад корінного населення, розцінює це як ознака поганого управління країною. Але я сумніваюся, щоб ця спад реально хвилювала тих, від кого залежить вирішення цього питання. Завжди можна завезти мігрантів, зробивши з них дешеву і безправну робочу силу. А в самих цих людей, що приймають рішення, є можливість вчити за кордоном власних дітей, лікувати там себе і родичів, навіть вести бізнес і заробляти там гроші, що ми і бачимо постійно.

Влада пояснює нам, що демографічний занепад — це наслідки тих подій, які були 30 років тому. Коли я вчився в школі і інституті, то пропагандисти КПРС намагалися пояснити свої провали «родимими плямами капіталізму». Сьогодні ми бачимо рівно ті ж пояснення, але тільки в якості причини нескінченно згадується «лихі 90-е».

Багато зроблено для подолання демографічної проблеми? Немає. Материнський капітал дещо дає. Але якщо ми хочемо системно вирішувати завдання, то підхід повинен бути іншою — а не просто видавати сім’ям якісь невеликі гроші й казати їм, щоб вони плодилися і розмножувалися. Нерідко відсутня соціальна інфраструктура, наприклад, ті ж дитячі садки, дитячі поліклініки та школи в крокової доступності. При цьому життя поступово дорожчає. Тому жінка замислюється: ну, добре, 450 тисяч рублів я від держави отримала, а на що я буду утримувати дитину через сім років? Так що разове стимулювання — це не системний підхід. І я глибоко сумніваюся, що таке стимулювання щось змінить в принципі.

— Ви, напевно, стикалися з мемом «Росія для сумних». Це тільки така самоіронія або, на ваш погляд, є підстави для діагнозу якогось психологічного занепаду? Наприклад, за даними ООН, опублікованим в березні цього року, Росія зайняла 68-е місце в списку найщасливіших країн світу. Порівняно з минулим роком Росія опустилася на дев’ять рядків, порівняно з позаминулим роком — на 19. Чому росіяни нещасливі?

— В середині нульових Росії зазнала благо, коли над нею пролився золотий дощ у результаті зростання цін на нафту. Багато тоді встигли створити бізнес, купити машину, квартиру, добре пожити. Але останні 10-12 років йде тільки зниження рівня життя. При цьому зростає вартість ЖКГ, провели пенсійну «реформу», в минулому році підвищили ПДВ, що відбилося на цінах на товари повсякденного вжитку. Навіть у моєму оточенні є люди, які постійно переймаються питаннями покупки нормального харчування та одягу. Більше ні на що не вистачає. І ніяких перспектив на покращення життя немає.

При цьому похитнулися і розмиваються принципи справедливості, закладені в російській культурі. У той час як Росія лідирує в Forbes за кількістю мільярдерів в країні, — підвищують пенсійний вік, обґрунтовуючи це тим, що немає грошей, і повідомляючи, що росіяни, виявляється, стали довше жити, хоча ця брехня спростовується зростаючою смертністю. Можна навести масу прикладів, яка відбувається зараз несправедливості, так що зниження суб’єктивного щастя цілком об’єктивно. Для нього немає особливих причин.

«Давно не було кровопускання людству у вигляді світової війни»

— За даними «Левада-центр», роль Йосипа Сталіна в історії країни позитивно оцінюють рекордні 70% росіян, тільки 19% — негативно. Ми бачили велику чергу з тих, хто прийшов йому поклонитися на Червоній площі. У Волгограді до 140-річчя місцеве відділення КПРФ відкрив пам’ятник Йосипу Сталіну. Про що говорить цей симптом нашого суспільства? Це нешкідлива ностальгія по порядку або у цього можуть бути серйозні наслідки?

— Перша причина — це специфіка нашої новітньої історії. Рабство в Росії було скасоване лише в 1861 році. У цьому ж році була відкрита перша станція метро в Лондоні. Це говорить про цивілізаційному рівні розвитку Росії. Потім були дві світові війни, Громадянська війна, сталінська індустріалізація, репресії — то є величезна низка насильства. На жаль, рабство і насильство у нашому відносно недавньому минулому зіграли величезну роль в душевному стані нашого народу — йому потрібен сильний вождь, за яким би він прямував.

Друга причина — це якесь недоумие, яке сьогодні, на жаль, притаманне багатьом. Всі доступні рупори інформації займаються пропагандою або чарівної солодкої міфологією: ми самі великі, а навколо всі вороги.

І як би не дивно це звучить, для багатьох людей сталінізм — це не конформізм і не консерватизм, це протестний настрій. Їм здається, що Сталін прийде і змете залізною рукою все те, що їх зараз так дратує: олігархію корупцію, свавілля чиновників, несправедливість і так далі. Тим більше що в голові у багатьох з них сидить міф, що Сталін був якою завгодно жорстокий, але зате чесний, справедливий і скромний в особистому житті. Хоча практично цей чоловік в якості власності мав всю країну.

«Для багатьох людей сталінізм — це не конформізм і не консерватизм, це протестний настрій»Znak.com

І нарешті третій чинник — це авторитарне мислення. Воно завжди прагне до якогось завершення. Якщо ти будеш керувати мною як диктатор, то мені буде ясно, що робити: лизати тобі чоботи і славити тебе. У певному сенсі це можна ще назвати стокгольмським синдромом. Кривавого диктатора в Росії будуть любити і обожнювати в порівнянні з надувшимся, як клоп кров’ю, олігархом, до останнього будуть відчувати тільки презирство і ненависть.

— 2019 рік відзначився безліччю випадків насильства, як побутового, так і соціального. На ваш погляд, ми тут виділяється на тлі інших європейських країн, це норма? А може бути, просто ЗМІ активніше стали висвітлювати цю тему?

— За великим рахунком це загальносвітова тенденція. Одна з причин — давно не було кровопускання людству у вигляді світової війни. Великих воєн вже не було протягом 75 років. Це рекорд для історії людства. Тому, як у хворого гіпертонічною хворобою, тиск наростає. Є чисто соціальні пояснення: запанувало суспільство споживання, відбувається втрата смислотворчих речей.

Але при цьому сьогодні в Росії є ще свій коефіцієнт, на який множиться ситуація. Він пов’язаний з тим, що в суспільстві немає належної оцінки насильства, агресії і жорстокості. Ми бачимо, що на ток-шоу відбуваються жорсткі образи опонентів, крики, зойки, справа нерідко доходить до бійки. Ми читаємо в новинах про те, як поліцейські і тюремники катують людей. Дрібний чиновник обов’язково грубіянить звичайному громадянину, даючи йому зрозуміти, що він нижче в соціальній ієрархії. Більш того, один відомий політик, лідер федеральної партії, який займає високу посаду в Держдумі, вже майже 30 років дозволяє собі публічно ображати, лаятися, плюватися, обливати водою опонентів, тягати за волосся жінок — і він зберігає свої політичні позиції. Ну як же після цього простій людині не перейти до наслідувальної реакції? І це стало нормою. Те, що відбувається в Росії обов’язково пов’язане з агресією і жорстокістю.

«Найстрашніше — поєднання злоби і самовпевненою дурниці»

— В 2019 року ми підбиваємо підсумок не тільки року, але й двох десятиліть — це період правління Путіна. За цей час виросло нове покоління. Були надії, що коли вона виросте, то зможе взяти в руки країну і змінити її. Мовляв, ці діти вже будуть принципово іншими, на відміну від своїх батьків. Але недавнє опитування, як ви вже сказали, показало, що 52% опитаних серед молоді збираються виїхати з країни. Міняти особливо ніхто нічого не хоче. Таких як Єгор Жуків — сотні на тлі мільйонів. Так чи є у російського суспільства ще надії на зміни?

— Все-таки це покоління відрізняється від своїх батьків. На мітинги все-таки виходять якщо не студенти, то люди 30-40 років. Вони застали лише кінець Радянського Союзу і в основному зросли вже в новій Росії. І те, що більшість опитаних серед молодих, збираються емігрувати, каже, що їх не влаштовує ця життя.

Влада це розуміє. І вона намагається протистояти молодому поколінню. Якщо ти кинув пластиковий стаканчик — то це буде покарано як даний злочин, за перепостів в соцмережах у тебе можуть виникнути грандіозні проблеми, створена ціла Росгвардия, щоб не давати проявитися волі молодого покоління. Тобто молодь готова змінювати країну, але старе покоління, що сидить у владі, робить ретельне цементування всіх паростків прояви політичної волі молодих.

Тому не будемо зайве романтизувати. У найближчій перспективі у зв’язку з надією на молодих чекати змін не доводиться. Але в довгостроковій —обов’язково все зміниться. Те, що пропонує нинішня влада для молоді, безперспективно і неефективно. Та потім, Путін і його оточення не вічні.

«Молодь готова змінювати країну, але старе покоління, що сидить у владі, робить ретельне цементування всіх паростків прояви політичної волі молодих»Znak.com

— Ми перерахували суспільно-психологічні недуги нашої країни, а що б ви запропонували для їх лікування?

— Найстрашніше, що може бути в світі людей, — поєднання злоби і самовпевненою дурниці. Саме це ми сьогодні можемо спостерігати у нашому суспільстві. А отже, гуманізація, просвітництво, підвищення інтелектуального рівня, навчання людей роздумів і логіці — все це піде на користь для одужання російського суспільства. Це шлях кропіткий, але ефективний.

Задумайтеся, як німецький народ, переможений у Другій світовій війні, через сім-вісім років зміг підняти з руїн свою країну. І сьогодні Німеччина — це флагман європейської економіки. Це була ретельно продумана програма Людвіга Ерхарда. Крім економічних реформ, людям щодня по радіо, а потім і по телебаченню пояснювали, що і як робиться, які очікуються результати. З людьми весь час розмовляли. Це надихало людей, змушувало знайти нові сили після грандіозної поразки. На мій погляд, це дуже важливий процес. У підсумку ми знаємо ту Німеччину, яка є зараз.