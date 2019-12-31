Очевидці повідомили, що в ХМАО бійці ОМОН побили гостей корпоративу

У П’ять-Яхе (ХМАО) очевидці зняли на відео, як бійці ОМОН б’ють відвідувачів корпоративної вечірки. Інцидент стався 27 грудня близько чотирьох годин ранку в кафе «Юна».

На запису видно, що озброєні люди в масках і формі ОМОН б’ють лежачого на підлозі чоловіка. Видно сліди крові. Присутні на корпоративі люди кричать, радять один одному робити відеозапис, щоб пізніше звернутися в прокуратуру.

В УМВС по ХМАО Znak.com повідомили, що співробітники поліції не мають до цього рейду ніякого відношення. «Там не було ні пить-яхских співробітників, ні співробітників УМВС округу», — запевнили у відомстві.

Джерело Znak.com передбачає, що в кафе могли працювати співробітники одного з підрозділів РУ ФСБ по Тюменській області. Подібні рейди, що супроводжувалися насильством, раніше вже проводилися цією службою і Пить-Яхе, і в інших містах.