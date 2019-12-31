Знаменитий астролог розповів, що потрібно зробити, щоб новорічне бажання збулося

Знаменитий астролог, співзасновник туринської школи астрології, розповів, що потрібно зробити, щоб новорічне бажання збулося. За словами магістра ордена Кроулі, майстри шостій сходинці Аарона Вюрстенберга, виконання новорічного бажання доступно кожній людині, якщо він має декільком правилам, пише La Stsmpa. Майстер Аарон Вюрстенберт вважає, що запорукою успіху виконання новорічного бажання є в першу чергу його чітке формулювання.

«Ніколи не кажіть розмито. Наприклад — я хочу бути багатим. Скажіть конкретно — я хочу отримати один мільйон євро. Це швидше спрацює, ніж незрозуміло що.» — стверджує знаменитий магістр астрології. Друге важливе правило — бажання повинно бути тільки одне і воно повинно бути найважливішим — все решта треба забути взагалі. Інакше вони будуть заважати виконанню загаданого плану.

Третє, що необхідно, це вимовити його безпосередньо перед зміною дати — буквально за годину, не більше до події. При цьому його треба вимовити вголос та краще, щоб з вами поруч перебував близький вам людина, яка до вас добре ставиться і теж хотів би, щоб ваші мрії збулися. Тоді ви повинні просто сісти з ним поруч так, щоб буквально відчувати його дихання.

І останнє — важливо, щоб після того як ви скажете своє бажання, у вас виникло відчуття, що це подія вже відбулася. Після всього — постарайтеся миттєво забути до зміни дат про своє бажання і зайнятися чимось іншим, а краще всього просто розважитися.