«Врятували Росію»: У партії Порошенко незадоволені газовим контрактом з «Газпромом»

У партії екс-президента Петра Порошенко «Європейська солідарність» розкритикували контракт між Україною і РФ щодо транзиту газу.

Про йдеться на офіційному сайті політичної сили.

У партії вважають, що таким чином Україна допомогла Росії уникнути відповідальності за енергетичну агресію.

«Така політика умиротворення агресора ставить під загрозу накладення на нього міжнародних санкцій і веде до виходу Кремля з-під відповідальності за агресію», – йдеться в повідомленні.

Також, згідно із заявою, за рахунок України був врятований «Газпром», а значить Росія.

«Команда НАК «Нафтогаз України» у попередні п’ять років забезпечила виконання президентських директив і доручень, гарантувавши енергетичну безпеку і незалежність України. Незважаючи на це, нинішня влада пішла на умови, які істотно послаблюють можливості України протидіяти російському агресору», – вважають у «ЄС».