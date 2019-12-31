Група українських хакерів зламала понад 20 тисяч серверів в світі

Киберполиция викрила хакерську групу, члени якої зламали понад 20 тисяч серверів по всьому світу. Про це повідомляє департамент кіберполіції.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

До складу групи хакерів входили троє українців і один іноземець, які були відомими учасниками хакерських форумів і здійснювали замовлення по злому віддалених серверів, розташованих на території України, Європи та США.

За даними кіберполіції, учасникам групи вдалося зламати комп’ютерні мережі громадян України, Росії, США, Франції, Китаю, Болгарії, Індії, Бразилії, Малайзії та країн північної Європи.

Злочинна група діяла з 2014 року. Її учасники здійснювали bruteforce-атаки на приватні підприємства і окремих осіб. Для атак використовували спеціалізоване програмне забезпечення, яке експлуатувало уразливості серверів на базі ОС Windows.

Частина серверів вони також використовували у власних цілях: створення бот-нетов для майнінг, DDOS-атак, встановлення програмних командних центрів для вірусів типу «stealer», перетворення їх в інструменти для проведення brute-force атак на нові мережеві вузли. Частина «зламаних серверів учасники групи збували іншим хакерам.

«Доходи» хакери отримували на крипто – і електронні гаманці. На кількох електронних гаманцях виявили майже 80 тис. доларів.

У місцях проживання фігурантів міжнародної хакерської групи проведені обшуки, вилучена комп’ютерна техніка, носії інформації, чорнові записи, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися для вчинення злочинів.

За результатами експертиз комп’ютерної техніки одного з учасників оголосили про підозру за ч. 2 ст. 361 КК.