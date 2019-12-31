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Перед святом: терористи обстріляли позиції ВСУ на Донбасі

31.12.2019

У вівторок, 31 грудня, російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС. Відзначається, що дані оприлюднені станом на 18:00.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцево, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», – наголошується в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

 

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