Перед святом: терористи обстріляли позиції ВСУ на Донбасі

У вівторок, 31 грудня, російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС. Відзначається, що дані оприлюднені станом на 18:00.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцево, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», – наголошується в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.