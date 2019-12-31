«Привітав господаря»: українців розлютив новорічний дзвінок Зеленського Путіну

Користувачі мережі розкритикували президента України Володимира Зеленського за привітання з новорічними святами у ході телефонної розмови з главою РФ Володимиром Путіним.

Своє обурення противники українського глави залишили під постом про проведений 31 грудня розмові, який прес-служба опублікувала на Facebook-сторінці Офісу президента.

«Керівники держав привітали один одного з наступаючими святами», – сказано в тексті.

«Привітали з наступаючими святами?! Вбивцю українців, який порушив всі міжнародні закони?» «У лютому з захопленням Дебальцеве поздоровляйте. У березні з річницею окупації Криму. Вітайте, чого вже тут», «Слуга» привітав господаря», – пишуть в коментарях.

На сайті Кремля підтвердили, що лідери обмінялися привітаннями. Зазначимо, Володимир Путін вперше привітав українського главу з новорічними святами, починаючи з 2013 року. Останній раз Путін вітав ще Віктора Януковича, але жодного разу – п’ятого президента Петра Порошенка.

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