Шарій стверджує, що на ветерана АТО, який облив сечею його співробітника, напали

На колишнього бійця АТО Виталилия Регора, який звинувачується в перешкоджанні діяльності співробітника скандального видеоблогера Анатолія Шарія, скоєно напад під під’їздом будинку, в якому він проживає.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Шарій.

За його словами, від свого джерела в МВС він дізнався про те, що невідомі напоїли Регора сечею.

«Вкрай стурбований і засуджую такі методи, це жахливо. Пишуть, що процес знімали на відео. Ну а чого ще чекати? Це злочинне середовище, вони весь час один з одним стосунки з’ясовують», — написав він.

При цьому Шарій, заступаючись за свого журналіста, стверджує, що ті, хто били його по ногах, «тепер повинні берегти власні ноги».

«Навіть краще застрахувати. Злочинність в країні зашкалює, треба бути акуратніше, раз вже ступив на слизький шлях незаконної діяльності», — додав він.