Віталій Портников: Підсумки двадцятиріччя — Росія. «Я втомився. Я йду»

31 грудня 1999 року Борис Єльцин виступив зі своєю знаменитою заявою про відставку, зумовила наступні десятиліття розвитку Росії.

Сьогодні вже важко уявити, і вже тим більше розповісти молодим людям, які виросли в епоху Володимира Путіна, як змінилася країна за наступне двадцятиріччя. Інформаційний потік так стрімкий, світ змінюється так швидко, що день, коли Єльцин виголосив своє знамените «я втомився, я йду», здається далеким, практично забутим минулим. Я сам, коли згадую цей день, з працею відновлюю той стан професійної безпорадності, в якому виявився 31 грудня 1999 року.

Так, звичайно, це були не 80-е, навіть не початок 90-х. Навіть інтернет вже існував, але важко уявити собі це сьогодні! — він ще не був засобом масової інформації. А традиційні ЗМІ природним чином пішли на новорічні канікули, підготувавши святкові номери і програми… На Заході тривала різдвяна тиждень, у Росії розпочалися новорічні застілля. Всім було не до політики. Мені було що сказати — але ніде і ні для кого. В один з найважливіших для Росії і всього пострадянського простору історичних днів мені довелося мовчати і готуватися до зустрічі «міленіуму».

Зараз, коли ми вступаємо в 20-ті роки нового століття, це вимушене мовчання здається таким же анахронізмом, як і в єльцинські часи. Саме Росія Путіна сьогодні виглядає — принаймні, для більшості своїх громадян — природним продовженням тієї Росії, яка була завжди. І, можливо, в цьому теж є логіка — тому що завжди була і архаїчність старої імперії, загиблої в кошмарі Першої Світової війни, і архаїчність більшовицької імперії, яка зміцнилася в кошмарі Другої Світової. Питання однак у тому — а чому це «завжди» повинно постійно консервуватися, чому Росія щоразу відмовляється від майбутнього заради минулого?

Не став би звинувачувати в цьому виключно Путіна. Я згадав про нього в цьому тексті перший раз, хоча очевидно, що саме він був головним героєм і бенефіціаром 31 грудня 1999 року. Ось тільки до моменту передачі влади єльцинська Росія вже, по суті, єльцинської не була. Від надій на зміни, які пов’язувалися з першим президентом країни і курсом на демократизацію, залишилися одні спогади.

До 31 грудня 1999 року Росія вже перетворилася в олігархічно-чекістське держава, залишалося лише кілька заключних помахів політичної пензлем, щоб це перетворення стало очевидним. Більше того: багатьом прихильникам змін головна небезпека бачилася зовсім не в транзиті влади, який тоді здійснювався єльцинським сімейством разом з кількома олігархами та вищими чинами ФСБ, а в «номенклатурному реванш» колишнього прем’єра Євгенія Примакова і мера Москви Юрія Лужкова. Саме ці політики в очах ліберальної частини суспільства уособлювали союз чекістів і корумпованої номенклатури. Саме цей союз, а не союз Єльцина і Путіна.

При цьому сказати, що союз Примакова і Лужкова не був операцією чекістів і чиновників – означало б погрішити проти істини. Але тоді залишається визнати, що у 1999 році у Росії не було практично ніякого вибору. І тут від Путіна, Примакова і Лужкова ми знову повертаємося до Єльцина і його виступу перед Новим роком. І розуміємо, що Борис Миколайович побудував країну, позбавлену альтернативного шляху розвитку. Країну, приречену на авторитаризм, який отримав назву путінізму. Країну, в якій демократичні процеси були підмінені конкуренцією за контроль над фінансовими потоками, а свобода медіа — конкуренцією олігархічних інтересів.

Через 20 років після свого професійного ураження 31 грудня 1999 року я знову живу в країні, яка разюче нагадує Росію пізнього Єльцина. Тільки на цей раз це вже не Росія, а Україна. Я знову переконуюся, що безвідповідальність населення і відсутність у нього інтересу до майбутнього власної країни нівелює саму суть демократії і дозволяє прийти до влади будь-якому пройдисвіту. Я знову бачу країну, в якій демократичні процеси підмінені конкуренцією за контроль над фінансовими потоками, а свобода медіа — конкуренцією олігархічних інтересів. І я розумію, що не має ніякого особливого значення те, що мені не вдалося нічого сказати 31 грудня 1999 року.

Коли тебе не чують, і ти не можеш перешкодити політичному самогубству цілої нації — говорити зовсім необов’язково.

Віталій Портников