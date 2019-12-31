В Україні різко зміниться долар, перерахують за газ і посилять життя ФОП: нововведення 2020-го

Українців у 2020-му чекають нові тарифи за газ, жорсткість правил для фізосіб-підприємців і зміни курсу долара. Крім того, як обіцяють «Слуги народу», в новому році також запустять ринок землі.

Детальніше про те, що і для кого зміниться.

Новий закон для фізосіб-підприємців і покупців

Головні нововведення – кешбек за скарги і обов’язкові касові апарати для фізосіб-підприємців. Покупці, які помітять у товарному чеку невірно вказану суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду.

Якщо в чеку сума менше, ніж ви заплатили, або його взагалі не видали – поскаржтеся в податкову і вартість покупки вам повернуть, а покупку при цьому можна буде залишити собі. Так, згідно із законом, бізнес зобов’язаний заплатити штраф у розмірі 150% за товар або послугу, за який не видав чек, а повинен був. У такому разі частина штрафу (100% від вартості товару) віддадуть покупцеві, а частина (50%) надійде в бюджет.

Механізм такої компенсації прописаний в документі. Покупець скаржиться до податкової, а податкова у стислі терміни перевіряє, чи було порушення. Після – штрафує і ділиться отриманими грошима з клієнтом недобросовісного продавця.

Всі, крім першої групи єдиного податку (ті, хто працює сам на себе без найманих працівників), повинні будуть встановити реєстратори розрахункових операцій.

З 1 жовтня 2020 — для «ризикових галузей», а з 1 січня 2021, і для інших ФОП на єдиному податку — до 1 січня 2021 року.

Введуть абонплату на газ: платити доведеться навіть тим, хто не користується блакитним паливом

Вже з 1 січня 2020-го українці будуть отримувати платіжки за газ, навіть якщо зовсім не використовували блакитне паливо. Платити доведеться за інфраструктуру. Мовляв, щоб споживач у будь-який момент міг відкрити конфорку і отримати газ, потрібно утримувати трубопровід, обслуговувати цілу мережу.

Розмір абонентської плати вважатиметься індивідуально. Для цього середньомісячне споживання газу в кубометра помножать на базовий коефіцієнт. Сім’ї з плитою та колонкою, які використовують 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не буде перевищувати 16 грн.

«За основу береться обсяг споживання газу протягом «газового року». Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року», – пояснили в прес-службі Регіональної газової компанії.

За доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. «У наступному році ваше плата за доставку буде скорегована відповідно до реальних обсягів споживання. Якщо газове обладнання, що не використовується взагалі, і ви не плануєте цього в майбутньому, то вам варто розглянути можливість від’єднання від газових мереж з пломбуванням», – йдеться в повідомленні.

Що буде з курсом долара

Курс долара – традиційно один з найбільш політизованих питань. Але якщо раніше проблема була в різкої девальвації гривні, зараз ситуація зворотна. Гривня так швидко виросла, що обвалила експортні виручки. Ціни при цьому імпортери знижувати не стали. Інфляція дійсно сповільнилася, але говорити про падіння цін не доводиться.

Думки про те, що буде з курсом долара в 2020-му, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься і аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара може впасти до 22 грн/$. Це знову призвело до зриву планів по надходженням до бюджету.

Причини:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати зростання попиту на українські боргові папери.

«У наступному році велика частина податків буде залишатися в Україні, а виведення прибутку в офшори буде дуже ускладнений. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Таким чином, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон», – відзначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на наступний рік закладений курс 27 грн/$. Такий розрахунок справило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в цьому році, більше того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продаватися за 29 грн/$.

Щодо негативний прогноз озвучує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс буде коливатися близько 26-27 грн/$. «Тому гривня повинна відкотитися назад, щоб стати рівноважної для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави і населення. Таким рівнем, на наш погляд, є відмітка 26-27 грн за долар», – прогнозує експерт.

Аналітик упевнений, що вартість валюти буде залежати від політики НБУ та Мінфіну, активності інвесторів, а також ситуації на глобальних ринках, де зберігаються ризики економічної кризи.

Запровадять ринок землі

Напередодні голосування президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про те, чи будуть купувати землю іноземці, повинні прийняти на референдумі. Правда, в самому документі йдеться лише про те, що такі обмеження будуть діяти до 2024 року. Більш того, купувати паї зможуть українські юридичні компанії, якими володіють українці. Але при цьому ніхто не може заборонити власникові української компанії, яка володіє землею, продати фірму іноземцю.

Отже, згідно з проектом закону №2178-10 (автор голова профільного комітету Микола Сольський), землю зможуть купувати:

громадяни України;

юридичні особи України;

територіальні громади;

держава.

Іноземці мають право отримати землю у спадок, але при цьому вони зобов’язані протягом року продати свій спадок українцям. Варто зазначити, що у версії законопроекту, який подав Кабмін, пропонували дозволити іноземним компаніям купувати паї у тому випадку, якщо вони мінімум три роки працюють в Україні.

Але проти такого рішення виступив президент Володимир Зеленський. Він і попросив підтримати ту версію законопроекту (від профільного комітету), яка таку норму не містить.

До речі, напередодні голосування кілька соціологічних агентств випустили свої версії опитувань щодо підтримки українцями ринку землі. Результати виявилися кардинально різними. Так, група «Рейтинг» (опитування проводили з 28 вересня по 1 жовтня) заявила, що проти зняття мораторію на продаж землі – 73% опитаних. У той час як Київський міжнародний інститут соціології (опитували 16-19 вересня) підрахували, що тільки 52% проти зняття мораторію.

Ще одна спірна норма – скільки землі може потрапити в одні руки. Таке обмеження дозволяє виключити появу великих монополістів. У версії комітету максимум це більше 200 тис. га. Однак Зеленський заявив, що розглянути коштує від одного до 20 тис. га в одні руки.

У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні і відкриття ринку гектар коштуватиме $2200, заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький. «Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, що діє – це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з моделі з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається «тільки українці купують»)», – зазначив він.