Де проведуть новорічну ніч більшість українців, – опитування

Новорічну ніч-2020 більшість українців проведуть вдома, в колі сім’ї. Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова.

Як показало опитування 67% зустрінуть Новий рік вдома.

Ще 16,5% респондентів будуть зустрічати його в гостях у друзів або родичів, 3% – у громадській установі або публічному святкуванні, 0,5% – в інтернеті. Ще 2% – на самоті перед телевізором, 1% – у цікаву подорож по Україні, 1% – за кордоном.

А 3% не будуть святкувати, а просто підуть спати.

І ще 6% не вирішили, що їм робити.

За даними опитування, абсолютна більшість українців (86%) любити новорічні свята. І не люблять ці свята тільки 5% респондентів.

Опитування фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.