П’яні біси розпусти? З’явилося несподіване роз’яснення сценарію «Іронії долі»

Головний герой фільму «Іронія долі» Євген Лукашин на початку кінокартини насправді змінюється тілом з бісом після того, як «корчить пики» перед дзеркалом.

Про це кінокритик Саша Щипин написав у Facebook. За його словами, трагічним героям фільму можна присвячувати цілі дослідження.

«Мало хто звертає увагу на сцену у фільмі «Іронія долі», де Женя корчить пики перед дзеркалом. Між тим, саме її можна вважати ключовою для всього фільму: у цей момент головний герой, зовсім недавно заявивши: «До біса монастир!», — міняється місцями не просто зі своїм відображенням, а з бісом, чиє прізвище Лукашин прозоро натякає на Лукавого», – висуває гіпотезу критик.

За його версією, в подальшому Лукашин вистачає у лазні віник, «який може виступати і як вмістилище злих духів, і як транспортний засіб», і відправляється в Ленінград, підмінивши собою ще й Павлика. Це не остання підміна у фільмі, проте саме вона виглядає особливо символічною: відправитися в колишній місто Святого Петра замість Павла, зазначає критик.

«Втім, не можна бути до кінця впевненим, що мова йде саме про Ленінграді: можливо, це лише виворіт цього міста, населена гучними п’яними бісами. Адреса обох будинків розшифровується просто: це не 3-я вулиця Будівельників, а швидше вулиця будівельників Третього Храму, звести який повинен, як відомо, Антихрист», – припускає Щипин.

У своєму повідомленні експерт також аналізує поведінку Лукашина протягом усього фільму. За його словами, «в тому, що Лукашин – біс, немає ніяких сумнівів».

«Він не просто здається іншою людиною, нахабним, безцеремонним і розв’язним, — він стає іншим істотою і навіть про те, що повинен носити окуляри, згадує лише до середини другої серії. Лукашин бреше, провокує, спокушає, а його явне огиду до риби, символу Христа, тільки довершує картину. У Наді і Іполита, треба відзначити, дуже правильні інстинкти: одна при першій же зустрічі намагається окропити біса водою, на жаль, не святий, інший влаштовує собі загін хрещення разом зі сповіддю — але протистояти бесовскому натиску ніхто з них не в силах», – підкреслює критик.