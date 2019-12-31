Під Києвом жінка підсадила школярів на наркотики, і сама продавала їх

Правоохоронці затримали жінку, яка підсадила дітей однієї з шкіл Білої Церкви на незаборонене наркотичну речовину.

Про це повідомили в прес-службі Нацполиции Київської області.

Повідомляється, що працівники поліції отримали виклик про незрозуміле дивній поведінці учнів старших класів. Пізніше з’ясувалося, що школярі вживали насвай — на законодавчому рівні незапрещенный наркотик.

Коли правоохоронці провели відповідні заходи, щодо встановлення події, з’ясувалася особу жінки, яка займалася продажем суміші дітям. Нею виявилася 47-річна місцева мешканка.

В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисниці поліцейські виявили гранульована речовина зеленого кольору. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.