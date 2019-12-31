Прикордонники затримали двох іноземців, один з яких перебував у розшуку

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох іноземних громадян, які намагалися перетнути кордон за фальшивими документами.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Чоловіка, що має при собі чужий паспорт виявили в пункті пропуску «Чоп». Пасажир поїзда сполученням Чоп-Захонь надав закордонний паспорт громадянина Великобританії. В ході розслідування працівники ДПСУ з’ясували, що документ був чужим, а його власник взагалі не перетинав український кордон.

Крім цього, на контрольно-пропускному пункті «Ужгород» затримали ще одного іноземця. Громадянин Угорщини 1986 року народження прямував в Україну. Під час перевірки спрацювала база Інтерполу і з’ясувалося, що чоловіка розшукують вже п’ять років за фальсифікацію документів. Чоловік був переданий співробітникам Національної поліції.