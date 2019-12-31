Новий рік у поїзді будуть зустрічати близько 17 тис. пасажирів, — «Укрзалізниця»

Новорічну ніч в поїздах проведуть близько 17 тис. пасажирів, всього у ці святкові добу курсуватимуть 126 пасажирських поїздів. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Повідомляється, що на поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч 2019/2020, УЗ запропонувала 66 846 місць у потягах далекого прямування. З них 16 678 місць вже викуплені пасажирами, які будуть направлятися на свято або подорожувати по справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року стало західний напрямок.