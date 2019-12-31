Погода на 1 січня: в Україні вночі пройде мокрий сніг, вдень опади припиняться

В Україні в ніч на 1 січня може піти мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень 1 січня опади припиняться, вітер залишиться поривчастим, температура повітря істотно не зміниться.

Погода в Україні у середу, 1 січня, буде прохолодною і вітряною. У деяких областях протягом дня падатиме мокрий сніг, місцями з дощем.

Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні України до +2 … +6 градусів.

У Києві сонце скоро сховається, атмосферний фронт спочатку прижене хмари, потім – мокрий сніг, місцями з дощем. Новорічна ніч у столиці – від 1 тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер.

Прогноз погоди на середу, 1 січня, в містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – +0…+2

Вінниця – +0…+2

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – 0…+2

Черниов – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+2

Київ – 0…+2.