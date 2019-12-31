Погода на 1 січня: в Україні вночі пройде мокрий сніг, вдень опади припиняться

В Україні в ніч на 1 січня може піти мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень 1 січня опади припиняться, вітер залишиться поривчастим, температура повітря істотно не зміниться.
Погода в Україні у середу, 1 січня, буде прохолодною і вітряною. У деяких областях протягом дня падатиме мокрий сніг, місцями з дощем.
Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні України до +2 … +6 градусів.
У Києві сонце скоро сховається, атмосферний фронт спочатку прижене хмари, потім – мокрий сніг, місцями з дощем. Новорічна ніч у столиці – від 1 тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер.
Прогноз погоди на середу, 1 січня, в містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +0…+2
Вінниця – +0…+2
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Черниов – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+2
Київ – 0…+2.