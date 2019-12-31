«У своїй країні»: Усик звернувся до українців

Українець Олександр Усик побажав своїм співвітчизникам настання миру в країні в 2020 році.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram боксер назвав багатство і кар’єрне зростання не головним досягненням в житті людини.

«Я не дивлюся на те, який рік наступить: змії, коня або мишки. Це рік Мого життя і Вашої. І не важливо якій тварині вона належить, він перш за все для людей, для нас. Не хочу, щоб він приніс багатства і кар’єрне зростання, тому що це не головне. Хочу миру у своїй країні. Хочу миру у кожен дім, у кожне серце. І щоб усі пам’ятали, що щастя живе поруч з нами, тільки воно не кричить про це, а чекає своєї години», – написав Усик.