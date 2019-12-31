У Миколаєві на ходу зайнялося авто: вогонь гасили ялинкою

Увечері в понеділок, 30 грудня, на пр. Миру в Миколаєві на ходу загорівся легковий автомобіль.

Про подію повідомили очевидці в соцмережах.

Машина рухалася по пр. Світу від кільця в напрямку вул. Будівельників. Перед пішохідним переходом у районі ринку «Колос» з-під капота машини повалив дим, а потім з’явилося полум’я. Водій зупинився і спробував загасити автомобіль самостійно. Але допомогу прийшли очевидці і проїжджали повз співробітники поліції.

При гасінні вогню в хід пішли ковдри, ганчірки і навіть ялинка — дерева продавали неподалік.

В результаті вдалося впоратися з полум’ям. Попередньо, обійшлося без постраждалих.