«Активоване вугілля не допоможе»: Супрун дала свою порцію алкогольних рад

Колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook перед новорічними святами розповіла українцям про алкоголь і навела кілька фактів про вживання спиртних напоїв.

Як би ми не прагнули пити «помірно», алкоголь діє на кожну клітину тіла і їй шкодить. Серед серйозних наслідків — підвищення ризику серцево-судинних хвороб, гіпертензії, абдомінального ожиріння, деменції.

Алкоголь не зігріває. Все відбувається навпаки — він розширює кровоносні судини на поверхні тіла, а приплив крові викликає відчуття тепла. Внутрішні органи в цей час втрачають тепло. Втрата тепла з поверхні шкіри і кінцівок на холоді відбувається швидко, а загальна температура тіла знижується.

Алкоголь не має лікувальних і профілактичних властивостей. Пити або в будь-якому іншому вигляді вживати алкоголь з цією метою — нерозумно. Всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою перекриваються згубними наслідками його вживання.

Про те, що «алкоголь шкідливий» знають майже всі, але не всі пов’язують його вживання з підвищеними ризиками появи деяких видів раку (ротової порожнини, гортані, печінки, прямої кишки). Алкоголь — визнаний канцерогеном.

Якщо ви приймаєте ліки — пити алкоголь небажано. Але в цілому твердження, що антибіотики не можна поєднувати з алкоголем — міф. Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю сумісний тільки з деякими антибіотиками.

Пити алкоголь протягом всієї вагітності не можна. Навіть якщо це келих вина в новорічну ніч. З перших тижнів вагітності кожен келих вина мама «ділить» зі своєю дитиною, перетравлювати його їм теж доведеться разом. І кожен келих вина або будь-якого іншого алкоголю може вплинути на зростання і розвиток дитини, викликати негативні наслідки зараз або в майбутньому.

Не вживайте алкоголь на очах дітей. Це може стати причиною сімейних сварок, викликати у дітей тривогу, неспокій та порушення сну. Часто діти, які спостерігають своїх батьків напідпитку, втрачають до них повагу і довіру, час відчувають сильний страх. Навіть помірне вживання алкоголю батьків може мати серйозний вплив на емоційний стан дітей.

Якщо ви взагалі не можете відмовитися від алкоголю — навчитеся вживати його відповідально і правильно. Не всі знають, що алкоголь потрібно запивати водою, а мати напоготові поживну їжу.

Багато людей перед застіллям їдять жменю чорного вугілля, щоб уберегтися від похмілля і швидкого сп’яніння в святковий період. Ніяких наукових доказів позитивного ефекту не існує.

Пам’ятайте, що безпечної дози не існує. Це один з найбільших світових медичних міфів, з яким досі сперечаються вчені. Вживаючи алкоголь, ви в будь-якому випадку ризикуєте своїм здоров’ям.

Ніколи не сідайте за кермо, якщо випили. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння і підвищує ризик потрапити в аварію. У цьому випадку міф «Я здатний здатна себе контролювати» — не працює.