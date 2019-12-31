Білорусь і Росія домовилися про ціну на газ за кілька годин до нового року

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і посол Білорусі у РФ Володимир Семашко в останні години 2019 року підписали протокол про ціни на газ.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Згідно з документом, ціни поки що встановлено лише на січень і лютий 2020 року.

Також сторони підписали доповнення до контрактів на транзит і постачання газу ВАТ «Газпром» з ВАТ «Газпром трансгаз Білорусь». Тепер вони продовжуються до 2021 року. Контрактні обсяги поставок і транзиту в 2020 році збережено на рівні 2019 року.

У 2019 році республіка отримувала газ по $127 за тисячу кубометрів. Мінськ в рамках інтеграційних процесів з РФ пропонував з 2020 року знизити цю ціну до рівня Смоленської області — практично в два рази. Однак російська сторона відмовлялася, мотивуючи це тим, що знижувати ціну в умовах незавершеності союзного будівництва помилково.