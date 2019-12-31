Проти в. о. голови ДБР Венедиктової написали заяву про злочин з-за її чоловіка і майбутнього заступника. Документ

Проти в. о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової подали заяву про злочин в ГБР про перевищення посадових повноважень та розголошення даних досудового розслідування.

Копія заяви опинилася в розпорядженні «Країни».

Як наголошується в заяві, в період з 28 по 30 грудня Венедиктова, виходячи за рамки своїх повноважень, дала незаконні вказівки про слухання кримінальних проваджень у присутності сторонніх осіб, а саме свого чоловіка, який є працівником Нацполиции і не має ніякого відношення до ДБР, а також адвоката Олександра Бабікова, якого презентували як майбутнього заступника голови ДБР, однак він ще не отримав ніякого офіційного статусу. При цьому вже вимагає на розгляд кримінальні справи і ставить завдання слідчим (детальніше про це можна прочитати тут).

«У діях Бабікова вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 353 КК, а саме-самовільне привласнення повноважень та звання посадової особи, поєднане з вчиненням суспільно небезпечних діянь», — йдеться в заяві.

«У діях Венедиктової вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365, та ст. 387 КК України, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, що ображають особисту гідність потерпілого, а також розголошення даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування», — наголошується в заяві.

Заяву подано від якогось Василя Лісового, жителя міста Трускавець Львівської області.