Росія вбиває все живе: мережа жахнуло, як облысела новорічна ялинка на окупованому Криму (фото)

В тимчасово окупованій Євпаторії жива ялинка в центрі міста, яку прикрашали до кожного Нового року, за час окупації втратила половину своїх голок.







Відповідне фото було опубліковано на сторінці «Кримський бандерівець«.



Як зазначається, ялина використовували в якості новорічного дерева з 2000 року. Автор поста опублікував кілька знімків. Перші фото були зроблені до початку окупації Криму. На наступних фотографіях видно, що зовнішній вигляд їли дуже змінився за окупаційні роки.







«Крим. Жителі окупованої росією Євпаторії не можуть отямитися від того жаху, що окупанти створили з живою ялинкою, яку щорічно (з 2000 року) прикрашали в центрі міста на Новий рік. Перше фото зроблено до окупації. Росія вбиває все живе», – прокоментував фото автор посту.



А так було при Україні:

