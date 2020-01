У Стамбулі передноворічний ураган зруйнував будівлі і повалив дерева (відео)

У турецькому Стамбулі ураган спричинив руйнування будівель і повалив дерева, пошкодивши автомобілі і заблокувавши дороги

Про це повідомляє “Укрінформ”.

За даними муніципальних служб, пориви вітру сягали 50-80 км/год. З двох будинків вітер зірвав дахи. Також було пошкоджено вивіски та білборди, а в деяких районах опади спричинили затоплення.

Через погіршення погоди у Стамбулі скасовано кілька рейсів поромного сполучення, деякі літаки, що не змогли приземлитися, полетіли в інші аеропорти.

Метеорологи попереджають про погіршення погодних умов по всій Туреччині. Так, на Мармуровому та Егейському морях очікуються сильні шторми, на сході країни прогнозують сильні снігопади, на півдні – сильні дощі. Зараз через сильний снігопад перекрито трасу Бурса-Анкара.

CLOSE CALL: Security camera footage captured the moment a tree collapsed in Istanbul due to strong winds, nearly crushing several pedestrians.

At least two vehicles were severely damaged, but no injuries were reported. https://t.co/yTixowNXtV pic.twitter.com/9gb66R07Z5

— ABC News (@ABC) 31 декабря 2019 г.