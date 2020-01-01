«Скучають один по одному»: в мережі обговорили новорічний випуск «Квартал 95», куди приходив Зеленський

У мережі обговорили повний випуск новорічного випуску «Квартал 95», на запис якого приходив президент України Володимир Зеленський.

Його опублікували на YouTube в ніч на 1 січня. У мережі під відео з’явилися сотні коментарів.

«Номер про колишнього…як же всі розчулилися! І Олена розплакалася! Та й Вова теж, просто намагався не показувати», «Про «колишнього» так зворушливо було Видно що скучають один за одного», «Молодці Українці, вмієте жартувати над собою! У нас за таке нині можуть посадити…», «Концерт супер!!! Всіх з Наступаючим! Тільки от з Трамп і роялем перебольшили, а так — на одному диханні! Спасибі!» — написали в коментарях.

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